Impembelelo yeZiphekepheke kuBume beSikhathi soMhlaba

Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwiProceedings of the National Academy of Sciences lubonise ukuba iisathelayithi neziphekepheke zingcolisa umoya ojikeleze umhlaba ngezixa eziphezulu zesinyithi. Olu ngcoliso lwenzeka kwistratosphere, ummandla oqulethe i<em>ozone enkulu.

Iqela lophando, elikhokelwa nguDan Cziczo ovela kwiYunivesithi yasePurdue, liqokelele idatha ngeenqwelo-moya ezindizayo kwindawo ephakamileyo malunga neekhilomitha ezili-12. Oku kwabavumela ukuba babambe imilinganiselo echanekileyo ngaphandle kosulelo olusuka kumsi wenqwelo-moya. Uphononongo lufumanise ukuba iintsimbi ezifana ne-lithium, ubhedu, i-aluminiyam, kunye nelothe, eziqhele ukufunyanwa kwiziphekepheke, zodlula amanqanaba othuli lwendalo lwendalo lwendalo.

Ngaphezu koko, eli qela lafumanisa ukuba phantse i-10 ekhulwini lamasuntswana easidi yesulfuric, ayimfuneko ekukhuseleni i<em>ozone layer, aye angcoliswe yintsalela engumphunga evela kwiziphekepheke. Ubukho bezinto ezizodwa ezifana ne-niobium bubonisa ukusetyenziswa kwezikhuselo zobushushu kwiirokethi. Obu bungqina balatha kungcoliseko oluphuma kwiziphekepheke kuneemeteorite, eziye zahlala zingatshintshi kangangeenkulungwane.

Impembelelo yokusingqongileyo yolu ngcoliseko ayikaqondwa ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, xa kujongwa ukonyuka okuqikelelweyo kwinani lesathelayithi ezikwi-orbit, imeko inokuba mandundu. Kuqikelelwa ukuba kuya kubakho iisathelayithi ezongezelelweyo ze-50,000 ngo-2030, kunye neenkampani ezifana ne-SpaceX kunye ne-Amazon ehamba phambili. Oku kukhula ngokukhawuleza kweshishini lasemajukujukwini kuthetha ukuba ukuya kuthi ga kuma-50 eepesenti amasuntswana e-aerosol kwi-stratosphere ekugqibeleni anokwanela isinyithi ekungeneni kwakhona kwiziphekepheke.

Ezi zinto zifunyanisiweyo ziphakamisa inkxalabo malunga neziphumo zokusingqongileyo kukwanda koshishino lwasemajukujukwini. Ukuqokelelwa kwenkunkuma yendawo kunye nokukhululwa kwezinto ezenziwe ngabantu kwi-stratosphere kufuna uphando olongezelelweyo. Njengoko siqhubeka sithembela ngamandla kwiisathelayithi nakwiziphekepheke, kuyabaluleka ukuba siphuhlise izenzo ezizinzileyo ezinciphisa ifuthe elibi kwiatmosfera yethu.

Umthombo: Iinkqubo zeZiko leSizwe leSayensi