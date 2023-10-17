Abaphandi Bafumanisa Unobangela Wenyikima Enkulu kuMars

Abaphandi beYunivesithi yaseOxford bachonge unobangela weyona nyikima yakha yarekhodwa kwiMars. Ngokuchaseneyo neenkolelo zokuqala, inyikima ye-4.7 magnitude, ebizwa ngokuba yi-S1222a, ayizange ibangelwe yimpembelelo ye-meteorite kodwa yinto ebalulekileyo ye-tectonic ku-Mars'st. Umsitho, othathe iiyure ezintandathu ubuncinci, wabhaqwa yi-NASA's InSight lander ngoMeyi 4, 2022.
Ukuze aphande unobangela wale nyikima, uGqr. Benjamin Fernando, umphandi ophambili, usebenzisana nemibutho eyahlukahlukeneyo yasemkhathini, kuquka i-European Space Agency, i-Chinese National Space Agency, i-Indian Space Research Organisation kunye ne-United Arab Emirates Space Agency. Lo mzamo udibeneyo uvumele iqela ukuba lihlalutye idatha evela kwiisathelayithi ezininzi ezijikeleza i-Mars, ezigubungela indawo enkulu ye-144 yezigidi ze-km2.
Ngaphandle kokufana kwenyikima kwezo zangaphambili ezibangelwe ziimpembelelo zemeteoroid, iqela lophando alifumananga bungqina be crater entsha emva kweenyanga zokukhangela. Oku kwabakhokelela ekubeni bagqibe kwelokuba inyikima ibangelwe kukukhululwa koxinzelelo phakathi koqweqwe lukaMars, kunokuba luvele kwimpembelelo yangaphandle.
UGqr. Fernando wachaza ukuba uxinezeleko olukuMars’ lusisiphumo seebhiliyoni zeminyaka yendaleko, kuquka ukuphola okungafaniyo kunye nokuncipha kwamazinga eendawo ezahlukeneyo zesijikelezi-langa. Ngelixa oonobangela bokwahluka kwamanqanaba oxinzelelo kusahleli kungacacanga, iziphumo zolu phononongo zinegalelo kuphando olongezelelweyo. Ukuqonda ezi patheni zoxinzelelo kunokuba yimfuneko ekumiseleni iindawo ezifanelekileyo zokuhlala kwabantu kwixesha elizayo kuMars.
Iinzame zentsebenziswano zale projekthi ebandakanya uthumo lwasemajukujukwini iye yanconywa njengeplani yentsebenziswano yamazwe ngamazwe eyimpumelelo kuphononongo olunzulu emajukujukwini. Izinto ezifunyanisiweyo zisikhanyisela kwindlela eyodwa yokuguquguquka komhlaba kuMars kwaye ziphawula inyathelo elibalulekileyo lokutyhila iimfihlakalo zesijikelezi-langa esiBomvu.
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– Isihloko: Abaphandi badiza unobangela wenyikima enkulu eyakha yankulu kwiMars
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