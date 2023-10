Ukuqonda iNdlela yokuPhatha kwe-Electron kwiiTyuwa ezinyibilikisiweyo kwiiNyukliya eziNxibelelekileyo

By

Abaphandi abavela kwiSebe leLebhu yeSizwe ye-Oak Ridge kunye neDyunivesithi yase-Iowa baye benza inkqubela ebonakalayo ekuqondeni ukuba ii-electron zidibana njani neetyuwa ezinyibilikisiweyo kwiireactors eziphambili zenyukliya. Ngokulinganisa ngokulinganisa ukuqaliswa kwe-electron engaphezulu kwi-zinc chloride ityuwa etyhidiweyo, izazinzulu ziye zakwazi ukuchonga amazwe amathathu ukuba i-electron inokucinga.

Kwimeko yokuqala, i-electron iba yinxalenye ye-molecular radical equka ii-ion ezimbini ze-zinc. Kwimeko yesibini, i-electron ifumaneka kwi-ion eyodwa ye-zinc. Kwimeko yesithathu, i-electron iyasuswa kwaye isasazeke ngokusasazwa kwii-ion zetyuwa ezininzi. Ezi zinto zifunyanisiweyo zibalulekile ukuqikelela ifuthe lemitha kwintsebenzo yezixhobo ezibaswa yityuwa.

Iireactors ezinyibilikisiweyo zetyuwa zithathwa njengoyilo olunokubakho lwezixhobo zamandla enyukliya zexesha elizayo. Ke ngoko, ukuqonda indlela iityuwa ezinyibilikisiweyo ezisabela ngayo kwimitha ephezulu yemitha kubaluleke kakhulu. Abaphandi bajolise ekukhanyeni kwindlela yokuziphatha kwe-electron ekunxibelelaneni nee-ion ezenza ityuwa etyhidiweyo.

Ngelixa uphononongo lungaphenduli yonke imibuzo, lubonelela ngesiqalo esibalulekileyo sophando olongezelelekileyo kwintsebenziswano phakathi kwee-electron kunye neetyuwa ezinyibilikisiweyo. Abaphandi bakholelwa ukuba iintlobo ezintathu ezichongiweyo ezenziwe ngee-electron kwixesha elifutshane zinokuthi ziphendule ukwenza ezona zinzima ngakumbi kwixesha elide.

Uphononongo, olunesihloko esithi “Ingaba iTyuwa ezinyibilikisiweyo ezikwiqondo eliphezulu ziyasebenza ngeElekhtroni eziNxibeleleyo? Case of ZnCl2,” yapapashwa kwi-Journal of Physical Chemistry B. Yakhethwa njengoKhetho lwabahleli be-ACS, ebonisa amandla ayo omdla obanzi woluntu.

Olu phando lwenziwe njengenxalenye ye-DOE's Molten Salts in Extreme Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) ekhokelwa yi-Brookhaven National Laboratory. Iqela lophando liceba ukuqhubeka nokuphanda iziphumo zokusasazeka kwemitha kwezinye iinkqubo zetyuwa. Uphando lwabo olubaliweyo lwenziwa kwizibonelelo zabasebenzisi be-DOE, kubandakanywa iCompute and Data Environment for Science kwi-Oak Ridge National Laboratory kunye neNational Energy Research Scientific Computing Centre eLawrence Berkeley National Laboratory.

Ukuqonda ukuziphatha kwee-elektroni kwiityuwa ezinyibilikisiweyo kubalulekile ekuqhubeleni phambili kwezixhobo ezinyibilikayo zetyuwa. Inceda ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwezi zixhobo zombane, ezithathwa njengokhetho oluthembisayo lokuvelisa amandla enyukliya kwixesha elizayo.

