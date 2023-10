I-Paleontology Themed Art: INtsebenziswano yoBuntu kunye neZakhono zobuchwephesha

By

I-Paleontology themed art iguqukela kwintsebenziswano phakathi kwamagcisa abantu kunye nezixhobo zedijithali. Abaculi be-paleo bendabuko abenza ubugcisa ngaphandle koncedo lwethekhnoloji banqabile kwintsimi. Omnye umzobi onjalo, uJan Vriesen, ugxile ekudaleni imvelaphi yangaphambili yemiboniso yemyuziyam kwaye usebenze namaziko afana neDenver Museum of Nature and Science kunye neAmerican Museum of Natural History.

Nangona uneminyaka eyi-81 ubudala, uVriesen uyaqhubeka nokuzalisekisa iikhomishini kulabo baxabisa italente yakhe yokucinga kwangaphambili. Usebenzisana neengcali zokwakheka komhlaba kunye nepaleontologists ukwenza imizobo epeyintwe ngezandla ezisa iimbonakalo zomhlaba zamandulo ebomini. Kutshanje, uVriesen ugqibe iperi yemizobo ebonisa inkwali eyaziwayo yefosili njengoko yayivela kwi-150 yezigidi zeminyaka eyadlulayo, kunye nomboniso ovela kwiJurassic Morrison Formation njengoko yayijongeka kwi-145 yezigidi zeminyaka eyadlulayo.

Le mizobo yayigunyaziswe yingcali yokwakheka komhlaba uBob Raynolds, owayefuna ukuyipha umbutho ongenzi ngeniso iFriends of Dinosaur Ridge. Imizobo ibonisa imihlaba yamandulo eyaphefumlela iinzame zokugcinwa kombutho, ojolise ekukhuseleni iindawo zefosili kunye nokubonelela ngeenkqubo zemfundo kuluntu.

Imizobo emitsha iya kuboniswa kwiZiko leDinosaur Ridge Discovery Centre, livumela iindwendwe ukuba zicinge ukuba le ndawo yayinjani xa yayihlala iidinosaurs. IDinosaur Ridge, efunyenwe yiJefferson County Open Space ngo-1973, yonyulwa njengendawo yoMmandla weMorison yeFossil yeSizwe.

UJan Vriesen ngumculi waseKhanada ngoku uhlala eMinnesota kunye nenkosikazi yakhe kunye nezilwanyana zasekhaya. Ukungena kwakhe kwi-paleo art kwaqala ngo-1970 xa wayethatha iprojekthi kwiMyuziyam yaseBritish Columbia. Ukususela ngoko, uye wafumana ukuqatshelwa entsimini.

Nangona uVriesen ekhetha iindlela zobugcisa bendabuko, uyayivuma impembelelo yeteknoloji kwintsimi yakhe. Uhlekisa ngokuba "yi-Neanderthal" xa kuziwa kumsebenzi wekhompyutheni kodwa uyaqonda ukuba izakhono zedijithali zixabiswa kakhulu kwishishini.

Ngokubanzi, i-paleontology themed art iba yintsebenziswano phakathi kobuchule bomntu kunye nezixhobo zedijithali, ukuvumela amagcisa afana noJan Vriesen ukuba azise ixesha elidlulileyo ebomini kunye neetalente zabo kunye nokucinga.

Imithombo:

-Abahlobo beDinosaur Ridge (PRNewswire)

-Iziko loFundo lweDinosaur Ridge