Uhlalutyo olutsha lweMars Gravity luxhasa ubukho boLwandlekazi lwaMandulo

Uhlolisiso lwakutshanje olukhokelwa nguNjingalwazi uJaroslav Klokočník ovela kwiZiko leAstronomical Institute of the Czech Academy of Sciences luye lwasebenzisa indlela entsha yokuhlalutya amandla omxhuzulane kaMars ukuze anikele ubungqina obungakumbi bobukho bolwandle olukumntla lweMartian. Uphando, olupapashwe kwijenali ye-Icarus, luyanda kwiindlela zangaphambili kwaye lunika ukuqonda okuneenkcukacha ngakumbi komda wolwandle lwamandulo.

Iziphumo zophononongo zineempembelelo ezibalulekileyo kukhangelo lwamanzi kuMars kunye nokwenzeka kobomi bexesha elidlulileyo okanye obukhoyo emhlabeni. Abaphandi baqaphela ukuba obu buchule bokuhlalutya umxhuzulane bunokusetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo ezifana ne-geology, i-geophysics, i-hydrology, kunye ne-glaciology, inika ulwazi oluxabisekileyo kumzimba wesibhakabhaka.

Indlela yemveli yokwenza imephu yomhlaba weplanethi esekwe kubunzima bomxhuzulane iyodwa yodlulwa ngababhali, abathe bazisa inkqubo entsha ehlalutya imiba yomxhuzulane ebalwa ukusuka kwimilinganiselo yobunzima bomxhuzulane. Le miba yomxhuzulane inika uphawu lwemathematika lwamandla omxhuzulane asetyenziswa ziimpawu zomhlaba ezahlukeneyo kuMars, ezinjengeentaba kunye nemisele.

Ukuxhasa uhlalutyo lwabo, abaphandi basebenzise idatha ye-topographic efunyenwe kwisixhobo se-Mars Orbital Laser Altimeter kwi-NASA ye-Mars Global Surveyor. Isixhobo senza imephu yeplanethi iminyaka emi-4 ½, inika ulwazi olubalulekileyo lokuqonda umphezulu weMartian.

Umsebenzi wangaphambili kaNjingalwazi u-Klokočník uphinde wasebenzisa obu buchule bokuhlalutya umxhuzulane ukuqinisekisa ubukho be-paleolakes kunye ne-paleoriver systems phantsi kwesanti ye-Sahara eMhlabeni. Le ndlela ikwasetyenzisiwe xa kuthelekiswa iimpawu zejografi zomhlaba nezo zeVenus, inceda ekuqondeni kwethu izidalwa zasezulwini ezahlukeneyo.

Le ndlela intsha yohlalutyo lomxhuzulane ibonisa amandla ophononongo ngakumbi kunye nokuqonda iMars kunye nembali yayo yokwakheka komhlaba. Linyathelo elibalulekileyo eliya phambili ekutyhileni iimfihlelo zexesha elidlulileyo lesijikelezi-langa esisebumelwaneni kunye nokuba nokwenzeka kweelwandle zamandulo.

Yunivesithi yaseAlaska Fairbanks