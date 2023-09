Indlela entsha ixhasa ubukho boLwandlekazi lwaMandulo kuMars

By

Uhlolisiso lwakutshanje luye lwasebenzisa indlela entsha yokuhlalutya amandla omxhuzulane kaMars, lunikela ubungqina obungakumbi bokuba isijikelezi-langa sakha sanolwandlekazi olukhulu olusemantla. Ikhokelwa nguNjingalwazi uJaroslav Klokočník ovela kwi-Astronomical Institute ye-Czech Academy of Sciences, uphando luchaza umda we-paleo-ocean esemantla yeMartian ngokubanzi.

Ipapashwe kwiphephancwadi i-Icarus, uphando lugxininisa ukusetyenziswa kwendlela yobunzima bokubona ubukho bamanzi kwi-Mars. Le ndlela iye yaphumelela ngaphambili ekuchongeni imizimba yamanzi eMhlabeni, efana nonxweme lwechibi lakudala kumantla eAfrika. Ngokuhlalutya imiba yomxhuzulane kaMars, izazinzulu zifumana ulwazi olungcono malunga neempawu zesijikelezi-langa sokwakheka komhlaba kunye nezamanzi.

Abaphandi basebenzise inkqubo ephuhliswe nguKlokočník, ebandakanya ukuhlalutya imiba yomxhuzulane ebalwa kwimilinganiselo ye-gravity anomaly. Imiba yomxhuzulane ziimveliso zemathematika ezibonisa i-anomalies yomxhuzulane womzimba weplanethi. Ukongeza, basebenzise idatha ye-topographic ethathwe yi-NASA ye-Mars Global Surveyor.

Le ndlela intsha iphucula ngokubonakalayo kwiindlela zangaphambili zokwenza imephu yomhlaba esekwe kuphela kubunzima bomxhuzulane. Ngokudibanisa idatha ye-topographic, izazinzulu zinokufumana ukuqonda okubanzi ngakumbi kwe-Martian geology kunye ne-geophysics.

Iimpembelelo zolu phando zidlulela ngaphaya kwe-Mars, njengoko indlela yenkalo yomxhuzulane isetyenzisiwe nakwezinye izidalwa zasezulwini. Kuphononongo olwahlukileyo olupapashwe kwiiNgxelo zeNzululwazi, indlela yasetyenziswa ukuthelekisa iimpawu zejografi zomhlaba nezo zeVenus.

Iziphumo zolu phononongo zinegalelo kulwazi lwethu ngembali yokwakheka komhlaba kaMars kwaye zibonelela ngemikhondo eyongezelelekileyo malunga nokubakho kobomi kwiplanethi. Ukuqonda ubukho bolwandle lwamandulo kuMars linyathelo elibalulekileyo lokutyhila ukuba nokwenzeka kobomi bexesha elidlulileyo okanye obukhoyo.

Ingcaciso:

I-Gravity anomalies: Imimandla yamandla omxhuzulane awahlukeneyo enziwa ziimpawu ezingaphezulu kumzimba weplanethi.

Imiba yomxhuzulane: Iimveliso zemathematika ezibonisa i-anomalies yomxhuzulane womzimba weplanethi.

Idatha yeTopographic: Ulwazi malunga nokumila kunye nokuphakama komphezulu womhlaba weplanethi okanye omnye umzimba wesibhakabhaka.

Imithombo:

– Uphononongo olupapashwe kwijenali i-Icarus, emanyaniswa neCandelo le-American Astronomical Society yeSayensi zePlanethi.

– Uphononongo olupapashwe kwiiNgxelo zeNzululwazi.

– Jaroslav Klokočník – UNjingalwazi Emeritus kwiziko leAstronomical Institute of the Czech Academy of Sciences.

– Gunther Kletetschka – INjingalwazi yoPhando oluDityanisiweyo kwiYunivesithi yaseAlaska Fairbanks Geophysical Institute kwaye isebenzisana neYunivesithi yaseCharles kwiRiphabhliki yaseCzech.