Ukufunyaniswa okutsha: I-Lorrainosaurus Fossil iKhanya kwi-Evolution yaKwangoko kwePlesiosaurs

Iqela leengcali zepaleontologists ezivela kumaziko ahlukeneyo lifumene into entsha enomdla malunga nokuvela kweeplesiosaurs, iqoqo lakudala lezidalwa zaselwandle. Abaphandi bafunde i-Lorrainosaurus fossil egcinwe kwiMyuziyam yeSizwe yeMbali yeNdalo yaseLuxembourg kwaye bafumanisa ukuba iiplesiosaurs zavela kwangaphambi kokuba bekucingelwa ngaphambili. Iziphumo zabo zipapashwa kwijenali yeeNgxelo zeNzululwazi.
I-Plesiosaurs yayizizidalwa ezinkulu, ezifana nokrebe ezazihlala elwandle kwizigidi zeminyaka eyadlulayo. Ayesaziwa ngobukhulu nangemihlathi enamandla, nto leyo eyawenza abizwa ngokuba “ngababulali baselwandle.” Ngophononongo lwazo, izazi ngezidalwa zamandulo ziye zafunda ukuba ezinye iindidi zee<em>plesiosaurs zakhula zaya kutsho kwi-14.5 yeemitha ubude kwaye zinezibini ezimbini zamaphiko ecala, nto leyo eyayizinika ubuchule obuphezulu ekusukeleni amaxhoba.
Ifosili yeLorrainosaurus yafunyanwa kufuphi neLorrain, eFransi, zizazi ngezidalwa zamandulo ezingasathethiyo ngo-1983. Kamva yaphononongwa ngabaphandi be-MNHN ngaphambi kokuba ibekwe kwindawo yokubonisa. Uphononongo olutsha lwajonga ngokutsha ifosili kwaye yayichonga njengohlobo olutsha, abaluthiye ngokuba yiLorrainosaurus. Abaphandi baye baqaphela ukuba le fossil yayincinci kunezinye iisampuli ezinxulumeneyo, inokulinganisa malunga neemitha ezi-6 ubude.
Ngokuphonononga iimpawu zeLorrainosaurus fossil kwaye uzithelekise nezinye izinto ezifunyenweyo, iqela lophando lafumanisa ukuba iLorrainosaurus yenye yezona plesiosaurs zakuqala, inika izidalwa ezirhubuluzayo ezikhulu kumaxesha amva. Ukongeza, baye bafumanisa ukuba iiplesiosaurs zavela kwangaphambilana kunokuba bekukholelwa ngaphambili, ukusukela kwixesha eliphakathi kweJurassic. Baye bafumanisa ukuba iiplesiosaurs ubukhulu becala zihlala kwindawo ngoku eyintshona Yurophu.
Oku kufunyanisiweyo kutsha kubonelela ngengqiqo exabisekileyo kwindaleko yangaphambili kunye nokubaluleka kwendalo ye-plesiosaurs. Iqaqambisa indlela ezi zilwanyana ziphambili ezazikho kwaye zakhula ngayo malunga nezigidi ezingama-80 zeminyaka. Uphando olongezelelweyo kulo mmandla luya kuqhubeka ukuqinisa ukuqonda kwethu ubomi baselwandle bangaphambili.
Imithombo:
– Sven Sachs et al, Ukunyuka kwama-macropredatory pliosaurids kufuphi nenguqu ye-Early-Middle Jurassic, IiNgxelo zeNzululwazi (2023). I-DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y
-Inqaku leendaba lePhys.org: Ukujongwa okutsha kweLorrainosaurus kwimyuziyam ifumana iiplesiosaurs zavela ngaphambili kunokuba bekucingwa.