Usomajukujuku uFrank Rubio usetelwe ukuba abuyele eMhlabeni emva koPhumo lweRekhodi loKwaphula iNdawo

Usomajukujuku weNASA uFrank Rubio, obambe irekhodi lase-US elona xesha lide liqhubekayo elichithwe emajukujukwini, kulindeleke ukuba abuyele eMhlabeni nge-27 kaSeptemba, equkumbela uthumo olwathatha ixesha elingaphezu konyaka kwiSikhululo seNdawo samazwe ngamazwe (ISS). URubio, kunye nee-cosmonauts ezimbini zaseRussia, uSergey Prokopyev kunye noDmitri Petelin, ekuqaleni babevaleleke kumjikelezo woMhlaba ophantsi ngenxa yokuvuza okupholileyo kuhambo lwabo olucwangcisiweyo lokugoduka, i-capsule ye-Soyuz emiswe kwisikhululo sasemkhathini, ngoDisemba ka-2022.

Ukusombulula lo mba, zombini iNASA kunye nearhente yaseRussia iRoscosmos yandise uhambo lwabasebenzi ngeenyanga ezintandathu ezongezelelweyo. Baye bagqiba kwelokuba i-capsule evuzayo ayifanelekanga ukuzisa abasebenzi ekhaya, njengoko ibeka umngcipheko wokutshisa kakhulu ngexesha lokungena kwakhona kwiatmosfera yoMhlaba. Ngenxa yoko, abasebenzi baya kubuyela eMhlabeni kwindawo ye-Soyuz capsule eyathunyelwa ingenanto.

Kuwo wonke umsebenzi wakhe wendawo eyandisiweyo, uRubio wayehlala enxibelelana rhoqo nentsapho yakhe kwaye wayethembele kubasebenzi bakhe ngenkxaso. Wagxininisa ukubaluleka kokufumana ulungelelwano phakathi komsebenzi kunye nokuphumla ukuze agcine impilo yakhe yengqondo. Imishini kaRubio, eyafikelela kwiintsuku ezingama-371 ezilandelelanayo esithubeni, yaphula irekhodi yangaphambili yase-US esetwe ngusomajukujuku uMark Vande Hei ngo-2021.

Ngaphandle kwemfazwe eqhubekayo yaseRussia-Ukraine kunye neengxabano ze-geopolitical, i-NASA kunye neRoscosmos baye baqhubeka nemigudu yabo yokusebenzisana kwi-ISS. Abasebenzi bazithatha kakuhle iindaba zothumo lwabo olwandisiweyo, kwaye umphathi wenkqubo yesikhululo sasemajukujukwini seNASA, uJoel Montalbano, eqhula wakhankanya ukuba kunokwenzeka ukubhabha nge-ayisikrimu njengomvuzo.

URubio, ugqirha wezamayeza, wavakalisa ukuba ngewayengayamkeli le mishini ukuba wayesazi ukuba yayiza kumgcina kude nosapho lwakhe isithuba esingaphezu konyaka. Nangona kunjalo, wasebenzisa ixesha lakhe elininzi emajukujukwini ngokwenza uphando lokutshisa, ukuthatha inxaxheba kwizifundo zempilo yabantu, kunye nokujonga iitumato zasemajukujukwini njengenxalenye yovavanyo lwesayensi aluthandayo.

Ukungqina ukuhamba kukaRubio kwisikhululo sendawo, ababukeli banokungena kwi-NASA TV kwiwebhusayithi ye-arhente ngoSeptemba 27. Inqanawa icwangciselwe ukuba ishiye isikhululo sesikhululo sayo kwi-3: 51 am ET, kunye ne-coverage yokufika iqala ngo-6 am ET. .

