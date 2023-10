Impembelelo yeZiphekepheke kuMmandla oPhezulu woMhlaba ityhilwe ziNzululwazi

By

Izazinzulu ziye zafumanisa ukuba ubutyobo obusuka kwiirokhethi nakwiziphekepheke ezishiywe kumhlaba ongaphezulu womhlaba bunokuba nefuthe elihlala lihleli kwimozulu. Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwiProceedings of the National Academy of Sciences luveze izixa ezibalulekileyo zealuminiyam kunye neentsimbi ezingaqhelekanga kwistratosphere yoMhlaba. Iqela labaphandi liye lakwazi ukuchonga ezi ntsimbi zinqabileyo njengezivela kwiziphekepheke ezitsha xa ziphinda zingena. Oku kufunyanisiweyo kuphakamisa inkxalabo malunga nendlela ishishini elikhulayo lasemajukujukwini eliwuchaphazela ngayo umoya ongaphezulu woMhlaba.

Uphononongo lubandakanya ukusebenzisa inqwelomoya yophando ekhethekileyo exhotyiswe ngesixhobo esibuthathaka sokuqokelela ii-aerosols emoyeni. Idatha eqokelelweyo ibonise ukuba izinto ezingaphezu kwe-20, kuquka i-lithium, i-aluminium, ithusi, kunye ne-lead, zazikho kwimilinganiselo ehambelana nezo zisetyenziswe kwi-spacecraft. Ezi zinyithi zifunyenwe malunga ne-10% yamasuntswana e-asidi yesulfuric, eyimfuneko ekukhuseleni nasekuthinteleni i-ozone layer.

Inani elandayo lokuqaliswa kwe-rocket linegalelo ekuqokeleleni kwezi ntsimbi zesinyithi kwi-stratosphere. Ngo-2022, bekukho irekhodi-eyaphula i-rocket eyi-180, kwaye eli nani kulindeleke ukuba linyuke njengoko ishishini lendawo liqhubeka nokukhupha iisathelayithi ezininzi kunye ne-spacecraft. Abaphandi bagxininise imfuneko yokuqonda ifuthe le-spaceflight yabantu kwiplanethi, ngakumbi kwi-ozone layer, edlala indima ebalulekileyo ekufunxeni imitha eyingozi evela eLangeni.

Iziphumo zophononongo ziqaqambisa ukungxamiseka kokufunda kunye nokuqonda utshintsho olwenzeka kwiatmosfera yoMhlaba. Impembelelo yomsebenzi wabantu kunye nemisebenzi yendawo ingabaluleka ngakumbi kunokuba bekucingelwa ngaphambili. Kubalulekile ukubeka phambili uphando kwiplanethi yethu ukuqonda ngcono kunye nokunciphisa iziphumo ezinokubakho zokuphononongwa kwendawo.

