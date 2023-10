Ubukhazikhazi bokuSithwa kweNyanga: uMbono wasezulwini

By

Ngaba ulungele umboniso omangalisayo wobungangamsha besibhakabhaka? Zixhobise njengomnyama wenyanga, owaziwa ngokuba nguChandra grahan, uhombisa isibhakabhaka ngoMgqibelo, ngo-Oktobha 28, kwaye uqhubeke de kube ngeCawa, ngo-Oktobha 29. Esi siganeko singaqhelekanga senzeka xa uMhlaba uzibeka phakathi kweLanga eliqaqambileyo neNyanga eyolisayo, Isithunzi kumphezulu wenyanga, sisenza umbono owoyikekayo othimba abantu ababukele isibhakabhaka kwihlabathi liphela.

Khawube nomfanekiso-ngqondweni woku: Umhlaba unjengengqukuva ebanzi, iLanga likhazimla yaye iNyanga ingumbhobho omenyezelayo. Njengoko uMhlaba utyibilika kwindlela yenyanga, isithunzi sawo sichukumisa iNyanga, ngokuthe ngcembe sigqume ukuqaqamba kwayo, okukhokelela ekunyamalaleni okubonakalayo okanye kuguquko olumangalisayo lwemibala.

Zimbini iindidi zokusithwa kwelanga yinyanga ezithakatha abakhi-mkhanyo:

1. Ukusithwa kweNyanga kukonke: Ngexesha lokusithwa kwelanga yinyanga ngokupheleleyo, uMhlaba uyawola ngokupheleleyo iNyanga, uyigubungela bubumnyama oboyikekayo. Le ndibano ingaqhelekanga ihlala inika umphezulu wenyanga umbala obomvu okanye ubhedu. Njengoko ukukhanya kwelanga kudlula kwiatmosfera yoMhlaba, amaza amaza amafutshane asasazeke, kunye nemibala ebomvu emide edlulayo ngobubele, ewola iNyanga ngombala wayo onomtsalane. Le mbonakalo imangalisayo sele isaziwa njenge "nyanga yegazi."

2. Ukusithwa kweNyanga ngokuyinxenye: Kwinxalenye yokukhanya kwenyanga, yinxenye kuphela yeNyanga enikezelayo kwisithunzi soMhlaba. Isenokufana nokuluma okuthatyathiweyo kummandla wesibhakabhaka okanye iveze icandelo elinomtsalane elimnyama, yongeza umdla kumboniso wenyanga.

Xa siqwalasela iinkcukacha ezithile, ukusithwa kwelanga yinyanga okubangel’ imincili ngo-2023 kuya kuqalisa ngoMgqibelo, ngo-Oktobha 28, kuze kuqhubeke kude kube sekuseni ngeCawa, ngo-Oktobha 29. EIndiya, olu mnyama kulindeleke ukuba luqale malunga nentsimbi ye-11:31 ebusuku ngoMgqibelo. gqibela ngokumangalisayo iyure e-1 kunye nemizuzu eyi-19, ukusuka ku-1:05 AM ukuya ku-2:24 AM ngeCawa. Ngexesha lencopho yayo malunga ne-1:05 AM, iNyanga iya kufumana ubunzulu, inxenye yesithunzi soMhlaba, eyaziwa ngokuba yi-umbra, igqume ngobugcisa inxenye yomphezulu wayo onomtsalane.

Ubukhazikhazi besi siganeko sasezulwini buya kuhombisa kungekuphela nje iIndiya kodwa kwanemimandla eyahlukahlukeneyo kulo lonke elaseMpuma Hemisphere, kuquka iAfrika, iYurophu, iAsia nemimandla ethile yaseOstreliya. Nangona ababukeli abavela kumazwe aseMelika banokuphoswa ngulo mnyhadala unomtsalane, iindawo ezithile zaseBrazil ziya kufumana ithuba lokuzibonela ngawakhe umlingo njengoko iNyanga iphuma elundini phayaa.

FAQ:

Umbuzo: Yintoni umnyama wenyanga?

IMPENDULO: Ukusithwa kwelanga yinyanga kwenzeka xa uMhlaba uzilungelelanisa phakathi kweLanga neNyanga, ubeka isithunzi sawo kumphezulu wenyanga.

Umbuzo: Kwenzeka njani umnyama ngokupheleleyo wenyanga?

IMPENDULO: Ngexesha lokusithwa kwelanga yinyanga ngokupheleleyo, uMhlaba uyigubungela ngokupheleleyo iNyanga, nto leyo ebangela inkangeleko yayo ibe bomvu okanye ibe lubhedu ngenxa yokukhanya kwelanga okuhluziweyo okudlula kwiatmosfera yoMhlaba.

Umbuzo: Yintoni ukusithwa kwenyanga ngokuyinxenye?

IMPENDULO: Kwinxalenye yenyanga eyisithwe yinyanga, yinxenye kuphela yeNyanga egqunywe sisithunzi soMhlaba, nto leyo ekhokelela kwinkangeleko enomtsalane efana nokuluma okanye icandelo elimnyama.

Umbuzo: Kuya kwenzeka nini ukusithwa kwenyanga ngokuyinxenye ngo-2023?

IMPENDULO: Ukusithwa kwenyanga ngokuyinxenye kuya kwenzeka ngoMgqibelo, ngo-Oktobha 28, kuze kuqhubeke de kube ngeCawa, ngo-Oktobha 29.

Umbuzo: Ngaba ukukhanya kwenyanga kuya kubonakala eIndiya?

IMPENDULO: Ewe, ukusithwa kwelanga yinyanga kuya kubonakala kuzo zonke iindawo zaseIndiya, nakwimimandla eseMpuma yeHemisphere njengeAfrika, iYurophu, iAsia, nakwezinye iindawo zaseOstreliya.

Imithombo:

– [faka igama lomthombo], URL: [faka i-URL]