IXesha laseMajukujukwini lishiya uphawu lwalo kwi-atmosphere yoMhlaba

Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwiProceedings of the National Academy of Sciences ludiza ukuba iSithuba seSikhathi sinempembelelo kwiatmosfera yoMhlaba. Abaphandi bafumene izixa ezibalulekileyo zesinyithi kwi-aerosols emoyeni, mhlawumbi ukusuka kwinani elandayo le-spacecraft kunye nokuqaliswa kunye nokubuyiswa kwesathelayithi. Obu bukho besinyithi buguqula i-chemistry ye-atmospheric, enokuthi ichaphazele i-ozone layer kunye nemozulu.

Ikhokelwe nguDan Murphy osuka kuLawulo lweSizwe lweOceanic kunye ne-Atmospheric, iqela lophando lifumanise ngaphezulu kwe-20 yezinto ngokwemilinganiselo ehambelana nezo zisetyenziswa kwi-alloys yesiphekepheke. Baye baqaphela ukuba ubunzima besinyithi esithile, njenge-lithium, i-aluminiyam, ikopolo, kunye nelothe, eziphuma kwiziphekepheke eziphinda zifakwe emajukujukwini zigqithise kakhulu ubuninzi bezi ntsimbi ezifumaneka kuthuli lwendalo lwendalo. Okothusayo kukuba, phantse i-10% yamasuntswana e-asidi yesulfuric amakhulu, anceda ukukhusela nokukhusela umaleko we-ozone, equlethe i-aluminiyam kunye nezinye iintsimbi zesiphekepheke.

Izazinzulu ziqikelela ukuba ngo-2030, iisathelayithi ezingaphezulu ezingama-50,000 zinokufikelela kwi-orbit. Oku kuthetha ukuba, kumashumi ambalwa eminyaka azayo, ukuya kuthi ga kwisiqingatha samasuntswana e-stratospheric sulfuric acid angaqulatha isinyithi ekungeneni kwakhona. Imiphumo yoku kwi-atmosfera, i-ozone layer, kunye nobomi baseMhlabeni ayikaziwa.

Ukufunda ngestratosphere kulucelomngeni, njengoko ingummandla apho abantu bangahlali khona. Kuphela ezona nqwelomoya ziphezulu zingena kulo mmandla ixeshana elifutshane. Nangona kunjalo, njengenxalenye yeNkqubo yeNzululwazi yeNASA, izazinzulu zisebenzisa iindiza zophando ukuqokelela iisampulu zestratosphere. Izixhobo zincanyathiselwe kwikhowuni yempumlo ukuqinisekisa ukuba isampuli yomoya ihlaziyekile kwaye ayiphazamiseki.

I-stratosphere ngumaleko ozinzile nobonakala uzolile womoya ojikeleze umhlaba. Ikwalikhaya le-ozone, icandelo elibalulekileyo lokukhusela ubomi eMhlabeni kwimitha eyingozi ye-ultraviolet. Kumashumi ambalwa eminyaka adluleyo, ucweyo lweozone beluphantsi komngcipheko, kodwa iinzame ezilungelelanisiweyo zehlabathi ziye zenziwa zokuwulungisa nokuwuzalisa kwakhona.

Inani elandayo lendawo yokuqalisa kunye nembuyekezo inoxanduva lokuzisa iintsimbi ezininzi kwi-stratosphere. Njengoko iirokethi zindululwa kunye neesathelayithi zisasazwa, zishiya ngasemva umkhondo wamasuntswana esinyithi anamandla okuba nefuthe kwiatmosfera ngeendlela izazinzulu zisazama ukuziqonda.

Ukuqukumbela, uphononongo luqaqambisa imfuno yophando olongezelelweyo ukumisela iziphumo ezichanekileyo zeSithuba seSithuba kumoya woMhlaba. Iziphumo zophando zibonisa ukuba ukwanda kobukho besinyithi kwi-spacecraft kunye ne-satellites kunokuba nefuthe kwimozulu, i-ozone layer, kunye nokuhlalwa jikelele kweplanethi yethu.

