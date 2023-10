Inqaku elitsha: Ukuphonononga iiMysteries zeKilonovas kunye nezinto eziRare kwi-Universe

By

Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwijenali ebekekileyo yeNdalo iveze uqwalaselo olwenziwa yiNASA's James Webb Space Telescope (JWST) kunye neeteleskopu ezisekwe emhlabeni. Ezi zinto zifunyanisiweyo zinika ukukhanya kubukho bezinto ezinzima ngaphakathi kwemathiriyeli ekhutshiweyo ye-gamma-ray burst (GRB), ebizwa ngokuba yi-GRB 230307A. Oku kugqabhuka kucazululwe njengokwesibini okuqaqambileyo kwezakha zabhaqwa, kunye nokuqaqamba kwayo ukodlula oko kwemveli GRBs ngokumangalisayo 1000 amaxesha.

Ukugqwesa kolu phononongo kukufumanisa into enqabileyo yekhemikhali ye-tellurium ngaphakathi kwezinto ezikhutshwe ngexesha le-GRB. I-Tellurium, ehlelwa njenge-metalloid kwitafile ye periodic, inqabile kuneplatinam eseMhlabeni. Ifumana izicelo kumashishini ahlukeneyo ealloy yentsimbi anje ngesemiconductors, ukucocwa kweoyile, kunye neeseli zelanga. Okubangela umdla kukuba, izazinzulu zikwaqikelela ubukho benye into, iodine, ngaphakathi kogqabhuko-dubulo. Iodine, into ebalulekileyo ebomini eMhlabeni, ifunyenwe ukunceda ukunciphisa ukuvuvukala kunye noxinzelelo ebantwini.

I-GRB 230307A ithathe malunga nemizuzwana engama-200 kwaye yabonisa iimpawu zokudibanisa inkwenkwezi ye-neutron, ebonisa imvelaphi yayo. Ukudityaniswa kweenkwenkwezi ze-neutron zinoxanduva lokuyilwa kwee-kilonovas, ezaziwa ngokuvelisa izinto ezinzima kakhulu kunentsimbi. Nangona kunjalo, ezi ziganeko zinqabile kakhulu kwaye kunzima ukuzibona. Ke ngoko, umboniso ophakathi we-IR kunye nezixhobo ze-spectroscopy ze-JWST zidlale indima ebalulekileyo kolu bhaqo lubalulekileyo.

Ukuqhubela phambili, izazi ngeenkwenkwezi zilindele ukuba kunokwenzeka ukujonga iikilonova ezininzi ngenxa yentsebenziswano eyomeleziweyo phakathi kweendawo zokuphonononga ezisekwe emhlabeni kunye nezisekwe emajukujukwini. Ukufunyaniswa komthombo we-neutron we-GRB ​​230307A, ebekwe malunga ne-120,000 yeminyaka yokukhanya, ngaphandle kwe-Milky Way Galaxy yethu, ibonelela ngezimvo ezixabisekileyo kumgama omkhulu obandakanyekayo kwezi ziganeko ze-cosmic.

Ngobuchule bayo obumangalisayo, i-JWST kulindeleke ukuba yenze izinto ezimangalisayo ngakumbi kwixesha elizayo. UDkt Ben Gompertz, uprofesa oncedisayo kwiYunivesithi yaseBirmingham kunye nomlobi-mbhali wesifundo, wabonisa uvuyo malunga nokwenzeka ukuba iWebb iveze izinto ezinzima ngakumbi.

Njengoko izazi ngeenkwenkwezi ziqhubeka nokuphonononga iimfihlakalo zee-GRBs, ii-kilonovas, kunye nezinto ezinqabileyo, ikamva libambe ukuqhubela phambili okuthembisayo ekuqondeni kwethu indalo iphela. Lixesha kuphela eliya kutyhila ukuba zeziphi ezinye izityhilelo ezisilindeleyo. Masiqhubeke sihlolisisa ummandla wenzululwazi size sijonge iinkwenkwezi sisoyika imimangaliso eziziphetheyo.

Imibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ)

1. Yintoni i-gamma-ray burst (GRB)?

I-gamma-ray burst (GRB) lugqabhuko-dubulo olunamandla kakhulu olukhupha umtha wemitha ye-gamma-ray. Oku kugqabhuka sesinye sezona ziganeko zinamandla zibonwa kwindalo iphela.

2. Yintoni ikilonova?

I-kilonova sisiganeko esibangelwa kukudityaniswa kweenkwenkwezi ezimbini zeneutron. Ivelisa ukugqabhuka kwemitha kwiimitha ezahlukeneyo zamaza, kuquka ukukhanya okubonakalayo.

3. Kutheni zibalulekile izinto ezinqabileyo?

Izinto ezinqabileyo zinika ukuqonda okuxabisekileyo kwiinkqubo ezenzeka kwindalo iphela. Zinokusazisa ngemvelaphi yezinto ezisesibhakabhakeni, ukuvela kweminyele, nokwakheka kwemichiza yezijikelezi-langa.

4. IJWST inegalelo njani ekufunyanisweni kwenzululwazi ngeenkwenkwezi?

I-NASA ye-James Webb Space Telescope (JWST) ixhotyiswe ngezixhobo zangoku ezilungiselelwe ukujonga indalo kukukhanya kwe-infrared. Izakhono zayo eziphuculweyo zenza ukuba izazi ngeenkwenkwezi zikwazi ukujonga izinto ezikude kwi-cosmic ngeenkcukacha ezingazange zibonwe ngaphambili kunye ngokuchanekileyo.