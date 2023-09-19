I-Indiya Ivelise ngokuMpumelelo i-Aditya-L1 yeSikhathi sokuFunda ngeLanga

Ngomhla we-2 kuSeptemba, i-Indian Space Research Organisation (ISRO) yasungula isiphekepheke sase-Aditya-L1, esiphawula umsebenzi wokuqala waseIndiya wokujonga ilanga. Isiphekepheke saqalisa uhambo lwaso lweentsuku ezili-110 ukuya kwiLagrange Point-1 yenkqubo yeLanga-Earth emva kobuchule bokufaka i-trans-Lagrangean Point. Lo msebenzi utyhalele ngaphandle kwi-orbit yoMhlaba kwaye kwi-trajectory ukuya kwindawo ye-Sun-Earth L1.
I-Lagrange Points, njengoko ichazwa yi-NASA, zizikhundla kwindawo apho amandla okuxhuzula kwenkqubo yemizimba emibini efana neLanga kunye noMhlaba ivelisa imimandla ephuculweyo yokutsala kunye nokunyanzeliswa. Ezi ndawo zinokusetyenziswa ziziphekepheke “njengeendawo zokupaka” ukuze zihlale zikwimo esisigxina nengasetyenziswa kakhulu amafutha.
Isiphekepheke se-Aditya-L1 siya kubekwa kumgama ojikeleza i-halo ojikeleze i-L1, emalunga ne-1.5 yesigidi seekhilomitha ukusuka eMhlabeni, yenze i-1% nje yomgama woMhlaba neLanga. Esi sikhundla sobuchule siya kuqinisekisa ukuqwalaselwa okungaphazamisekiyo kweLanga, kuvumela izazinzulu zaseIndiya ukuba zifumane ulwazi olutsha malunga neziko lenkqubo yethu yelanga.
Ugqithiso oluyimpumelelo lwe-ISRO oluya kwezinye izidalwa zasezulwini okanye iindawo ezisesibhakabhakeni lubonise ubuchule babo ekuhloleni indawo. Lo msebenzi ulandela uhambo oluyimpumelelo lwe-ISRO lwangaphambili ukuya elangeni nasenyangeni.
Isiphekepheke se-Aditya-L1 siza kuchitha ubuncinci iminyaka emihlanu ezayo sifunda imiba eyahlukeneyo yeLanga ukusuka kumjikelezo walo ojikeleze i-L1. Olu phando luzinikeleyo luya kuba negalelo ekuqondeni kwethu iLanga kunye neempembelelo zalo eMhlabeni. Imishini imele inyathelo elibalulekileyo kwiinzame zokuhlola indawo yaseIndiya kwaye ivula iingcango zokuqhubela phambili kwezenzululwazi.
Lilonke, ukuqaliswa okuyimpumelelo kunye nokuhanjiswa kwendlela yesiphekepheke se-Aditya-L1 kuphawula impumelelo ebalulekileyo kwi-arhente yase-Indiya, i-ISRO. Lo msebenzi uza kwenza ukuba izazinzulu zaseIndiya ziqokelele idatha exabisekileyo malunga neLanga kwaye yenze nzulu ukuqonda kwethu iziko lenkqubo yethu yelanga.
Imithombo:
-Umbutho woPhando waseIndiya (ISRO)
-Ulawulo lweSizwe lweAeronautics kunye neSithuba (NASA)