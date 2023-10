Abaphandi bafumanisa i-Molecular Mechanism ye-Complement Receptor Activation kunye nokuSayina

By

Abaphandi abavela kwi-Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur baye benza impumelelo ebalulekileyo ekuqondeni indlela ye-molecular yokuncedisa i-activation receptor kunye nomqondiso. Ekhokelwa nguNjingalwazi u-Arun K Shukla, iqela elivela kwiSebe leSayensi yeBhayoloji kunye ne-Bioengineering liye lafumanisa ulwazi olubalulekileyo malunga nendlela i-anaphylatoxin receptors esebenza ngayo, enokuthi ibe nemiphumo yexesha elizayo yokufunyanwa kweziyobisi kwiingxaki ezahlukeneyo zokuvuvukala.

Uphononongo lujolise kwinkqubo yokuncedisana, inxalenye ebalulekileyo yempendulo yethu yomzimba, kunye nokuxhomekeka kwayo kwi-anaphylatoxins efana ne-C3a kunye ne-C5a. Ezi anaphylatoxins zisebenzisana ne-receptors ezithile, ezaziwa ngokuba yi-C3aR kunye ne-C5aR1, kwaye iqela lifuna ukuqonda ngcono indlela aba bamkeli abaqaphela ngayo iithagethi zabo, basebenze, kwaye balawule ukubonakaliswa.

Ukongezelela ekukhanyeni ekusebenzeni kwe-anaphylatoxin receptors, uphando luye lwabonisa indlela yendalo yokunciphisa impendulo yokuvuvukala ebangelwa yi-C5a. Le ndlela ibandakanya ukususa inxalenye ethile ye-molecule ye-C5a. Ngaphezu koko, uphando luchonge i-peptide eyenza ngokukhetha i-C3aR, ebonisa ukuba i-receptors inokuphendula ngokuhlukileyo kwiintlobo ezahlukeneyo.

Iziphumo zeqela zinamandla okwazisa ukufunyanwa kweziyobisi ezinoveli kunyango lweemeko zesifo somntu, kuquka i-arthritis, i-asthma, kunye ne-sepsis. Ngokufumana ukuqonda okucacileyo malunga nendlela i-anaphylatoxin receptors esebenza ngayo, izazinzulu zinokuphuhlisa unyango olujoliswe kuyo ukulungelelanisa impendulo yokuzivikela komzimba kunye nokunciphisa ukuvutha.

Uphando lupapashwe kwijenali yezenzululwazi yamazwe ngamazwe, iCell. Iqela liquka uProf Shukla, kunye nabaphandi be-IIT Kanpur yeSebe le-Biological Sciences kunye ne-Bioengineering, i-University of Southern California's Department of Biological Sciences, kunye neCandelo le-Molecular and Computational Biology.