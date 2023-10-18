Iziko laseIndiya leAstrophysics ukukhuthaza 'uKhenketho lweAstro' ngoNyaka 'Iqela leNkwenkwezi' kwiHanle Dark Sky Reserve.

I-Indian Institute of Astrophysics (IIA) ithathela ingqalelo ukukhuthazwa 'kwe-Astro Tourism' ngokwenza i'Star Party' ibe sisiganeko sonyaka kwi-Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) eMpuma Ladakh. Olu luvo lweza emva kombutho oyimpumelelo we 'Star Party' esemthethweni yokuqala yezazi ngeenkwenkwezi ezinamava kwi-HDSR.
IHanle, elikhaya le-Indian Astronomical Observatory ye-IIA, idume ngesibhakabhaka sayo esimnyama kunye nemozulu eyomileyo, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga iinkwenkwezi. Bamalunga nama-30 izazi ngeenkwenkwezi eziye zathatha inxaxheba kulo msitho, zizisa iiteleskopu zazo neekhamera ukuze zibambe ubuhle besibhakabhaka esingangcoliswanga kwaye zifote izinto ezisezulwini ekungelula ukuzithatha kwezinye iindawo.
IHanle Dark Sky Reserve ijolise ekulawuleni ungcoliseko lokukhanya kummandla ukuze kugcinwe isibhakabhaka esicocekileyo esimnyama ukwenzela uphando ngeenkwenkwezi. Eli nyathelo likwalindeleke ukuba lizise uphuhliso lwentlalo noqoqosho kwiilali zasekuhlaleni, njengoko iNdawo yoLondolozo ikhuthazwa njengendawo yabakhenkethi yokujonga ngeenkwenkwezi nokujonga iinkwenkwezi.
I-Indian Institute of Astrophysics iceba ukuseka i-HDSR Star Party njengomcimbi wonyaka, ukutsala abantu abathanda i-astronomy abavela kulo lonke elaseIndiya nakwamanye amazwe. Esi siganeko sasixhaswa yi-Union Territory yaseLadakh, eyayixhasa iindleko zokuhamba ukusuka eLeh ukuya eHanle kwaye yasebenza njengomququzeleli ohlangeneyo.
Ukongezelela, njengenxalenye yeenzame zabo zokukhuthaza ukhenketho ngeenkwenkwezi, i-IIA ithenge iiteleskopu ezincinane ezingama-24 yaza yasasaza abantu abathile kwiilali ezingaphakathi kulo myezo. Aba bahlali baqeqeshelwe ukuba ngabathunywa beNzululwazi ngeenkwenkwezi, abakhokela iindwendwe kwaye basebenze njengabalamleli abanolwazi esibhakabhakeni ebusuku.
IHanle Dark Sky Reserve inika ithuba elikhethekileyo kubahlali belali ukuba bazibandakanye kukhenketho olusekwe kwisayensi kwaye baxhamle kwinani elandayo lokuhlala emakhaya abakhenkethi beenkwenkwezi. Ngesibhakabhaka esimangalisayo esimnyama kunye nomdla woluntu lwasekhaya, iprojekthi ye-HDSR ibambe amandla abalulekileyo kuphando lwenzululwazi ngeenkwenkwezi kunye nokukhuthaza ukhenketho kwingingqi.
Ingcaciso:
UKhenketho lwe-Astro - UKhenketho olugxile ekujongeni nasekuboneni indalo yasezulwini, efana nokujonga iinkwenkwezi kunye ne-astrophotography.
Iqela leNkwenkwezi-Umsitho apho izazi ngeenkwenkwezi kunye nabanye abajongi beenkwenkwezi bahlanganisana ukuze bajonge kwaye bafunde izinto zasezulwini.
I-Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) - Indawo eseMpuma yeLadakh, eIndiya, eyaziwa ngokuba nesibhakabhaka esimnyama ngokungaqhelekanga kwaye izinikele ekulondolozeni ezi meko zicocekileyo zophando ngeenkwenkwezi.
I-Indian Institute of Astrophysics (IIA) - Iziko lophando e-Bengaluru, eIndiya, elizinikele ekufundeni i-astrophysics kunye nokwenza uphando ngeenkwenkwezi.
Imithombo:
-Iziko laseIndiya leAstrophysics (IIA)
-Ummandla woManyano weLadakh