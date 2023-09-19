Iimpukane zeSiqhamo ziSebenzisa iiMemori ukuze zijonge ekutyeni, kuFundo oluFundiweyo

Abaphandi baye bafumanisa indlela ubuchopho bempukane yeziqhamo eziguqula ngayo iinkumbulo zemivuzo yangaphambili zibe yindlela yokuziphatha esebenzayo, ebavumela ukuba bafumane ukutya. Ngokukodwa, ummandla ophambili wengqondo obizwa ngokuba ngumzimba we-mushroom usebenza ngolwazi oluvumbayo kwaye unike ixabiso kwizinto ezahlukeneyo zokuvumba. Nangona kunjalo, kwakungacacanga ukuba ezi zixabiso ziphembelela njani izenzo zemoto. Olu phononongo luchonge iqela leeneurons ezibizwa ngokuba yi-UpWiNs ezidlala indima ebalulekileyo ekuguquleni iinkumbulo zevumba zibe ziintshukumo zomoya.
Iimpukane zeziqhamo, njengezinye izinambuzane, ziphethukela phezulu ukuze zikhangele ivumba elibi kwaye zikhangele apho livela khona ivumba elimnandi. Isixokelelwano sokunuka esisebuchotsheni bempukane sifumanisa kwaye siyawava la mavumba athwalwa ngumoya, akhokele impukane ukuya emvuzweni. Abaphandi bafumanise ukuba i-UpWiNs idibanisa i-inhibitory kunye ne-excitatory inputs ezivela kumacandelo ahlukeneyo omzimba we-mushroom, ebangela ukuba i-fly ijike kwaye ihambe phezulu.
Umzimba we-mushroom kwiinkqubo zobuchopho zempukane kwaye udibanise ulwazi oluvumbayo kwaye unike ixabiso elihle okanye elibi kwiivumba ezahlukeneyo. Abaphandi bafumanise ukuba iinkumbulo ezenziwe kumacandelo ahlukeneyo omzimba we-mushroom zibangela indlela yokuziphatha eyahlukileyo, kwaye ezinye ziqhuba intshukumo yempukane. I-UpWiNs ifumana imiqondiso yokuthintela kunye neyokuchulumancisa kula macandelo, ivumela impukane ukuba ihambe ngokufanelekileyo isiya kumthombo wamavumba anomtsalane.
Olu phando lubonelela ngengqiqo malunga nendlela amaxabiso afundwayo alungileyo nangalunganga aguqulelwa ngayo kwizenzo ezibambekayo eziqhutywa yinkumbulo. Ii-UpWiNs zikwathumela imiqondiso evuselelayo kwi-dopaminergic neurons yokufunda okukumgangatho ophezulu. Ukuqonda ezi ndlela zesekethe ye-neural kunceda ukucacisa indlela i-parallel dopaminergic neurons kunye ne-memory subsystems zinxibelelana ukukhokela iintshukumo ezisekwe kwimemori kunye nokufunda kwinqanaba leesekethe ze-neural nganye.
Uphononongo olongezelelweyo ngeempukane zeziqhamo lunokukhanyisa indima yeenkumbulo ekuziphatheni nasekufundeni kuzo zombini ii-vertebrate kunye nobuchopho be-invertebrate.
Umthombo: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)
Ingcaciso:
– Umzimba wamakhowa: Ummandla wengqondo ofunyenwe kwezinye izinambuzane, onoxanduva lokusetyenzwa kolwazi olunukayo kunye nokwabela amaxabiso kumavumba awahlukeneyo.
– I-UpWiNs: Iqela lee-neurons ezidibanisa inhibitory kunye neempawu ezivuselelayo ezivela kumacandelo ahlukeneyo omzimba we-mushroom, ekhokela iimpukane zeziqhamo ukuba ziqhubele phezulu ukuya kumavumba amnandi.
Imithombo:
-HHMI (Howard Hughes Medical Institute)
-UPhando loQoqosho: "Iindlela zesekethe ye-Neural zokuguqula iivalensi ezivumba zifundiweyo zibe yintshukumo ejolise kumoya" nguYoshinori Aso et al. eLife