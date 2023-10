Ukuvula iMystery yendlela yokuziphatha yokufuna umvuzo kwiimpukane zeziqhamo

By

Iqela labaphandi be-biomedical kwi-University of Oxford's Centre for Neural Circuits and Behavior lenze impumelelo ekhangayo ekuqondeni indlela ukuziphatha okufuna umvuzo kunokongamela iinkqubo zengqondo zokuphepha umngcipheko wendalo. Ukufunda iimpukane zeziqhamo, abaphandi bagxininise kumzimba we-mushroom, inxalenye efundwe kakuhle yengqondo ye-fly fly eyaziwayo ukuba ibandakanyeka ekugcineni imemori kunye nokuguqulwa kokuziphatha.

Kuphononongo lwabo olusisiseko, olupapashwe kwijenali yeNdalo, iqela lophando lasebenzisa i-dopamine-release neurons kwingqondo yempukane yeziqhamo ukuphonononga indima yabo ekuziphatheni okunganyanzelekanga kokufuna umvuzo. Uphando lwangaphambili lubonise ukuba ezi neurons zidlala indima ebalulekileyo ekuguquleni ukuziphatha. Ngokusebenzisa ngobuqhetseba i-neurons ethile ebandakanyekayo kumvuzo kunye nokuziphatha okuchasayo isohlwayo, abaphandi bakwazile ukukhuthaza indlela yokuziphatha enganyanzelwanga yokufuna umvuzo kwiimpukane zeziqhamo.

Okubangela umdla kukuba, olu phononongo lukwaveze inkqubo yendalo yokohlwaya ngaphakathi kwengqondo yeziqhamo. Ezinye ze-dopamine neurons ezinoxanduva lokuvuza iimvakalelo zonakalise ukusebenza kwee-neuron ezibandakanyekayo ekuthinteleni isohlwayo. Oku kufunyanisiweyo kusinika ukukhanya kwindlela yokuziphatha ekhangela umvuzo eqhubeka nokuba kukho iziphumo ezibi.

Ukuqonda iindlela ezisisiseko sokuziphatha kokufuna umvuzo kubalulekile ekuvezeni ubunzima bayo ebantwini nakwizilwanyana. Imizekelo yabantu, efana nokubandakanyeka kukuziphatha okuyingozi okanye okutshabalalisayo ukuze kuzuze imali okanye ukusebenzisa iziyobisi, kubonisa ukubaluleka kolu phando kwiintlobo zethu. Ngokufunda iimpukane zeziqhamo, ezinobuchopho bakudala xa kuthelekiswa nabantu, abaphandi banokufumana ukuqonda okubalulekileyo kwimigaqo esisiseko elawula indlela yokuziphatha efuna umvuzo.

Olu phando lothusayo luvula amathuba anomdla kwizifundo zexesha elizayo eziphonononga nzulu kwiisekethe ze-neural ezibandakanyekayo ekufuneni umvuzo kunye nokuphepha ubungozi bokuziphatha. Ngokucacisa ubucukubhede bezi sekethe ze-neural, izazinzulu zinokutyhila iindlela ezintsha zokunciphisa okanye zokuthintela iindlela zokuziphatha eziyingozi zokufuna umvuzo ebantwini.

Imibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ)

Umbuzo: Ziziphi ii-neurons ezikhupha i-dopamine?

A: I-neurons ekhupha i-Dopamine ziiseli ezithile zengqondo ezikhupha i-dopamine, i-neurotransmitter ehambelana nolonwabo, inkuthazo kunye nomvuzo.

Umbuzo: Yintoni umzimba we-mushroom?

A: Umzimba wekhowa ngummandla wengqondo yempukane yeziqhamo ebandakanyekayo ekugcineni inkumbulo kunye nokuguqulwa kwendlela yokuziphatha.

Umbuzo: Kutheni ufunda iimpukane zeziqhamo ukuze uqonde indlela yokuziphatha efuna umvuzo?

IMPENDULO: Iimpukane zeziqhamo zinobuchopho obulula, nto leyo ebenza ukuba bafanele ukuphanda imigaqo-siseko esisiseko sokuziphatha okuntsokothileyo njengokufuna umvuzo.

Q: Ingaba ihambo yokufuna umvuzo iqhubeka njani ngaphandle kweziphumo ezibi?

A: Uphononongo lubonakalise ukuba ezinye i-dopamine neurons ezinoxanduva lokuvuza iimvakalelo zonakalise ii-neuron ezibandakanyekayo ekuthinteleni isohlwayo, ukuqhuba iindlela zokuziphatha ezinganyanzelwanga zokufuna umvuzo.

Umbuzo: Olu phando lubanceda njani abantu?

A: Ngokuqonda iisekethe ze-neural ezibandakanyekayo ekuziphatheni kokufuna umvuzo, izazinzulu zinokufumana ulwazi ngokuthintela okanye ekunciphiseni ukuziphatha okuyingozi kokufuna umvuzo ebantwini.