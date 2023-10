IiSathelayithi ziJonga uPhuhliso lwe-El Niño kuLwandlekazi lwePasifiki

By

Iisathelayithi, ezifana neSentinel-6 Michael Freilich, ngoku zijonga isenzeko esisenzeka kuLwandlekazi lwePasifiki. Amanzi akufuphi nonxweme olusentshona kuMzantsi Merika abona ukwanda kwamaqondo obushushu, nto leyo ekhokelela ekwandeni kwamaqondo olwandle. Oku kunyuka kwamaqondo obushushu phezu kolwandle kunempembelelo enkulu kwimo yezulu eAsia naseMntla Melika, into eyaziwa ngokuba yi-El Niño.

Ukuze baqonde ngakumbi nge-El Niño yalo nyaka, abaphandi bahlolisisa izinto ezenzeka kwixesha elidluleyo. Kwingxelo ekhutshwe yi-NASA yeJet Propulsion Laboratory, kuthiwa iCalifornia yafumana imvula enkulu ngexesha le-2015-2016 El Niño, ekhokelela kwi-surf ephezulu, izikhukhula kunye nodaka.

Umfanekiso omtsha ovela kwi-NASA uthelekisa ukuqala kwe-El Niño ye-2023 kunye neepatheni ezibonwe ngo-Oktobha 1997 no-Oktobha 2015, ezazithathwa njengeziganeko ezigqithiseleyo yi-arhente yendawo. Ezi ziganeko zangaphambili zibangele utshintsho kumaqondo obushushu ehlabathi, iipateni zomoya, namaqondo olwandle.

Xa amaqondo obushushu angaphezulu kwamanzi enyuka, umoya ovela empuma ukuya entshona uba buthathaka. Olu tshintsho lukhokelela ekunyukeni kwemvula kwimpuma nasembindini wePasifiki, ngelixa i-Indonesia ifumana ukuhla kwemvula. Ukongeza, umsebenzi kuLwandlekazi lwePasifiki uguqula umjelo wejethi, okukhokelela kwiimeko ezimanzi nezibandayo kumazantsi e-US kunye neemeko ezomileyo nezifudumeleyo emantla.

Ngaphandle kwe-El Niño yalo nyaka ibonakala ithambile xa ithelekiswa neziganeko ezidlulileyo, uJosh Willis, isazinzulu seprojekthi ye-Sentinel-6 Michael Freilich, ucebisa ukuba kusengazisa ubusika obumanzi kuMzantsi-ntshona we-US ukuba iimeko ziyahambelana.

I-satellite ye-Sentinel-6 Michael Freilich yinxalenye ye-Copernicus Sentinel-6 / Jason-CS mission, inzame edibeneyo ebandakanya i-European Space Agency, i-European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, kunye ne-NOAA. Ithiywe ngoMichael Freilich, owayesakuba ngumlawuli weNASA yeCandelo leSayensi yoMhlaba.

Imithombo:

-NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ePasadena, eCalifornia

-Ulawulo lweSizwe lwe-Ocean kunye ne-Atmospheric (NOAA)