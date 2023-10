Ukutshintsha kweMozulu Kubeka esichengeni uBomi obuNgaqhelekanga baMalulwane, kuFundini okuFumanayo

By

Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwiProceedings of the Royal Society B: Inzululwazi yebhayoloji icebisa ukuba ubomi obumangalisayo bamalulwane bunokuba sengozini ngenxa yokunyuka kwamaqondo obushushu ehlabathi. Uphando, olwenziwa zizazinzulu zeYunivesithi yaseDublin kunye neDyunivesithi yaseBristol, lugxile kumjikelo wokufukama weqela lamalulwane amakhulu asendle.

Abaphandi bafumanise ukuba ukuguquguquka kwemozulu ngexesha lokufukama kwamalulwane kuchaphazele inkqubo yemolekyuli ebangela ubomi bawo obude. IiTelomeres, ezingamaceba eDNA akhusela iziphelo zechromosome, ziba mfutshane sihlandlo ngasinye iseli isahlula. Le nkqubo yokunciphisa ihambelana nokuguga kunye nezifo ezinxulumene nokuguga.

Uphononongo lwafumanisa ukuba amalulwane avela kwi-hibernation rhoqo ngenxa yeemeko ezifudumeleyo aneetelomeres ezimfutshane kakhulu xa kuthelekiswa nobusika obudlulileyo kunye namaqondo obushushu abandayo. Unjingalwazi u-Emma Teeling weKholeji yeYunivesithi yaseDublin ubonise ukuxhalaba kwezi ziphumo, echaza ukuba ukunyuka okuqikelelweyo kwamaqondo obushushu ehlabathi kunokunciphisa imiphumo emihle yokulala kumalulwane asendle.

UGqr. Megan Power, umbhali okhokelayo wophononongo, ulandelele amalulwane angaphezu kwama-200 e-horseshoe asendle kuwo wonke ubusika obuthathu ukuze ahlolisise imiphumo yokulala kwi-telomeres. Uphando luveze ukuba ukufukama kusebenza njengendlela yokuvuselela, kunye ne-telomeres zikhula kunokuba zibe mfutshane ngexesha lexesha le-hibernation. Olu lwandiso lunokwenzeka ngenxa yokubonakaliswa kwe-enzyme telomerase, evumela i-telomeric DNA ukuba iziphindaphinde ngaphandle kokwenza ingozi.

Iziphumo zophononongo zigxininisa iziphumo ezinokuthi zibekho zokutshintsha iimeko zemozulu kwindalo ehlala ixesha elide yamalulwane. Iindidi ezinobomi obude kunye nezinga lokuzala elicothayo, elifana namalulwane, lisengozini yokutshintsha kwemekobume. Abaphandi bagxininisa ukubaluleka kokuqonda ukuba amalulwane achatshazelwa njani kwaye alungele ukutshintsha kwemozulu ngokukhawuleza.

Uphando olongezelelweyo luyafuneka ukuhlola indima ye-telomerase ekwandiseni i-telomeres ngexesha lokulala. Uphononongo lugxininisa impembelelo yokutshintsha kwemozulu kwi-ecology kunye nokusinda kwabantu bamalulwane, kugxininisa imfuneko yophando oluqhubekayo kunye nemigudu yokulondoloza ukukhusela ezi zidalwa ezingavamile.

umthombo:

