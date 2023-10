Umthombo waMandla amatsha: Ukuvunwa koMbane kwiMolecular Motion

By

Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa indlela entsha ethembisayo yokuvelisa umbane ngokusebenzisa intshukumo yeemolekyuli. Ngelixa itekhnoloji yamandla amaza sele ingqineke ingumthombo osebenzayo wokuvelisa amandla, abaphandi ngoku bafumanise ukuba neemolekyuli eziphumlileyo zinamandla endalo anokusetyenziswa.

Kwinqaku elipapashwe kwi-APL Materials, abaphandi bavavanya isixhobo sokuvuna amandla emolekyuli esibamba amandla ukusuka kwintshukumo yendalo yeemolekyuli kulwelo. Ngokuntywilisela i-nanoarrays yezinto ze-piezoelectric kumanzi, abaphandi bakwazi ukuguqula ukuhamba kombane kwisigxina sombane. Le mpumelelo inamandla okuvelisa isixa esibalulekileyo samandla, ngenxa yobuninzi bomoya kunye nolwelo emhlabeni.

Isixhobo sisebenzisa i-zinc oxide, imathiriyeli ye-piezoelectric, eyenza amandla ombane xa eshukuma. Abaphandi bathelekisa intshukumo ye-zinc oxide strands kunye nokhula lwaselwandle oluwangawangisa elwandle. Inzuzo yesi sixhobo kukuba ayithembeli kuyo nayiphi na imikhosi yangaphandle, okwenza kube ngumdlalo-ukutshintsha umthombo wamandla ococekileyo. Ivula ithuba lokuvelisa amandla ombane ngokusebenzisa intshukumo yemolekyuli ye-thermal yolwelo, eyahluke kakhulu kwintshukumo yesiqhelo yomatshini.

Ukusetyenziswa kobu buchwepheshe kuninzi. Ingasetyenziselwa ukunika amandla i-nanotechnologies njengezixhobo zonyango ezifakelwayo. Isixhobo sinokunyuswa ukuya kwiijenereyitha ezipheleleyo zokuvelisa amandla e-kilowatt-scale. Abaphandi sele besebenza ekuphuculeni ukuxinana kwamandla kwisixhobo ngokuvavanya ulwelo olwahlukeneyo, izixhobo zombane zepiezoelectric eziphezulu, kunye noyilo lwesixhobo esitsha.

Olu phando lusisiseko lubonelela ngendlela enika umdla yokuvelisa umbane engaxhomekekanga kwimithombo yangaphandle eqhelekileyo njengomoya, umbane oqhutywa ngamanzi, okanye amandla elanga. Ukukwazi ukucofa amandla endalo eemolekyuli kuvula amathuba amatsha kwizisombululo zamandla ezizinzileyo nezicocekileyo kwixesha elizayo.

Imithombo:

Izinto ze-APL- https://www.aip.org/

-Wendy Beatty, uBudlelwane beMedia kwi-AIP [imeyile ikhuselwe]

– Ababhali Affiliations: East Eight Energy Co. Ltd.; KwiYunivesithi yaseNankai