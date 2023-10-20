Izazi ngeenkwenkwezi zihlangana eHanle ukuze ziqwalasele ukukhanya kweZodiacal

Izazi ngeenkwenkwezi ezisafundayo ezisuka kwiindawo ezahlukeneyo zaseIndiya kutshanje ziye zahlanganisana eHanle, ilali ekummandla waseLadakh, ukuze zibonelele kwaye zibambe into engaqondakaliyo eyaziwa ngokuba kukukhanya kweZodiacal. Isazi ngeenkwenkwezi esiphumelele ibhaso uAjay Talwar, obesiza eHanle iminyaka emininzi, uvakalise ukubaluleka kwesibhakabhaka esimnyama ngokujonga izinto ezibuthathaka ngokweenkcukacha. NgokukaTalwar, iziganeko ezithile zeenkwenkwezi ezifana neFalse Dawn okanye ukuKhanya kweZodiacal zinokubonwa kuphela ukusuka eHanle ngenxa yobumnyama obukhethekileyo.
Ukukhanya kweZodiacal kukukhanya okufiphele kokukhanya kwelanga okusasazwe ngamasuntswana othuli kwiplanethi yesixokelelwano selanga. Lo mcimbi utyhafile kakhulu kwaye unokubonwa kuphela kwindawo emnyama, kanye phambi kokusa. Abathathi-nxaxheba beQela leNkwenkwezi eHanle babenethamsanqa lokungqina nokufota oku kukhanya kwethutyana ngobusuku obubini obulandelelanayo.
Lo msitho utsale iqela elahlukileyo labathathi-nxaxheba, kubandakanya abahlali basekhaya, abakhenkethi, kunye nabathanda inzululwazi ngeenkwenkwezi abavela kwizixeko ezinjengeBengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, neMumbai. USudhash Natarajan, ilungu le-Bangalore Astronomical Society, wabelane ngochulumanco analo ngokujonga iminyele engacacanga kwiHanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), ebonelela ngesibhakabhaka esimnyama ngokungaqhelekanga saseBortle-1 sokujonga iinkwenkwezi.
UDorjey Angchuk, omnye umthathi-nxaxheba, ugxininise ukuba iHanle yindawo ekhuselekileyo yezazi ngeenkwenkwezi ezifunda ngeenkwenkwezi. Uveze izicwangciso zokuseka i-HDSR Star Party njengomsitho wonyaka, ngethemba lokuwenza indibano enqweneleka kakhulu kwabo bathanda inzululwazi ngeenkwenkwezi eIndiya nakwamanye amazwe. Ukongeza, iHanle iyanyuswa njengendawo yokhenketho lweenkwenkwezi, ihenda abatyeleli abaninzi ukuba baphonononge imimangaliso yesibhakabhaka ebusuku kulo mmandla ukude.
Lilonke, indibano yezazi ngeenkwenkwezi ezinomdla kunye nezazi ngeenkwenkwezi eHanle zinike ithuba elikhethekileyo lokungqina ubuhle be-ethereal bokukhanya kweZodiacal kunye nokuxabisa ubumnyama obukhethekileyo obenza oko kuqatshelwe.
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– Iinkcazo ezahlukeneyo zamagama asetyenziswe kweli nqaku zinikwe ziingcali zeenkwenkwezi kunye neengcali zeenkwenkwezi ezithatha inxaxheba kwi-Hanle Star Party.