UPhando olutsha lucebisa ukuba izidumbu zeDinosaur ezinkulu zaziyimithombo yoKutya eBalulekileyo kwizilwanyana ezizidlayo

Uphando lwakutsha nje olwenziwa zizazinzulu ezisuka kwiYunivesithi yasePortland State e-USA lucebisa ukuba izidumbu zedayinaso ezinkulu, ngakumbi ezo zesauropods ezifana neDiplodocus, zidlale indima ebalulekileyo njengomthombo wokutya kwizilo ezikhulu ezizidla inyama. Iidinosaurs ezitya inyama zazihlala kwindawo ehlala indalo enyakazela ngamaxhoba aphilayo nabafileyo.
Abaphandi bacebisa ukuba la marhamncwa alinda de kwafika ixesha lembalela apho izilwanyana zazinokufa. Emva koko babesitya izidumbu baze bagcine amanqatha emisileni yabo ukuze bazixhase de kube lixesha elizayo lonyaka elomileyo. Esi sicwangciso sabavumela ukuba baphile kwaye baphumelele kwindawo yabo.
Ukuvavanya le thiyori, abaphandi benza ukulinganisa okubonakalayo okusekwe kwifauna yakudala yeJurassic-aged Morrison Formation, ukwakheka kwejoloji efumaneka kwintshona yoMntla Melika. Le ecosystem ifanisiweyo ibandakanya amarhamncwa amakhulu afana ne-Allosaurus, ii-sauropods ezinkulu, izidumbu zazo, kunye nonikezelo olungapheliyo lwee-stegosaurs ezizingelayo.
Besebenzisa imodeli yendaleko, abaphandi bafumanisa ukuba i-theropods enkulu efana ne-Allosaurus yayinokuziqhelanisa ukuze iphile ngokuyintloko kwi-sauropod carrion. Kwanaxa ixhoba elizingelwayo lalifumaneka, i-carrion yokuxhwilwa yayibonelela ngeenzuzo ezinkulu, nto leyo eyakhokelela ekuphuculweni kokufaneleka kwezi zilwanyana. Abaphandi bakholelwa ukuba uxinzelelo lokukhetha luyabathanda abo baxhwalekileyo, ngelixa abaxhatshazi behlupheka ngenxa yokuqina komzimba okuphantsi.
Imodeli ikwabonise ukuba isidumbu esinye se-sauropod sinokubonelela ngeekhalori ezaneleyo zokugcina malunga nama-25 allosaurs iiveki okanye iinyanga. Ukuqwalasela ukuba i-sauropods yayiyeyona nto ininzi kakhulu kwiidinosaurs kwindawo yazo, kuyaqondakala ukuba ezi zilwanyana zilindele ukufa kwabantu abaninzi ngexesha lonyaka owomileyo ukuze zidle izidumbu ze-sauropod kwaye zigcine amanqatha ukuze ziphile kwixesha elizayo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba imodeli esetyenziswe kolu phononongo imele ukutsalwa lula kwenkqubo entsonkothileyo. Ukufakwa kwezinto ezongezelelweyo, njengezinye iintlobo zedayinaso okanye imiba eyahlukeneyo yembali yobomi yeedinosaurs ezifanisiweyo, kunokutshintsha iziphumo.
Olu phando, lukhanyisela uguquko lwendalo lwendalo yamandulo, lwapapashwa kwiphephancwadi iPLoS One.
FAQ
1. Yintoni intsingiselo yolu phando?
Olu phando lucebisa ukuba izidumbu zedayinaso ezinkulu, ngakumbi ezo ze-sauropods, yayiyimithombo yokutya ebalulekileyo yezilwanyana ezinkulu ezidla inyama kwiindawo zakudala. Inika ingqiqo kwindlela yokuziphatha yokutya kunye neendlela zokusinda kwiidinosaurs ezitya inyama.
2. Kwakutheni ukuze amarhamncwa alinde ixesha lonyaka elingenamvula ukuze atye izidumbu?
Abaphandi bakholelwa ukuba amarhamncwa alinda ixesha lonyaka elomileyo kuba izilwanyana zazinokubhubha ngeli xesha ngenxa yokunqongophala kobutyebi. Oku kwabangela ukuba amarhamncwa atye izidumbu, agcine amanqatha emisileni yawo, aze aqhubeke ephila de kufike ixesha elomileyo.
3. Abaphandi bayivavanye njani inkcazo-bungcali yabo?
Ukuvavanya ithiyori yabo, abaphandi benza ukulinganisa okubonakalayo kwe-dinosaur ecosystem esekwe kwifauna yakudala yeJurassic-aged Morrison Formation. Olu linganiso lubandakanya amarhamncwa, ii-sauropods, izidumbu zazo, kunye nee-stegosaurs ezizingelayo. Basebenzise imodeli yendaleko ukulinganisa ukufaneleka kweenyama ezidla inyama ezilinganisiweyo phantsi kweemeko ezahlukeneyo.
4. Kwakutheni ukuze ukuxhelwa kwenyama efileyo kube neengenelo ezingakumbi kunokuzingela?
Uphando lucebisa ukuba i-carrion yokuxhwila ibonelele ngeenzuzo ezinkulu kuba imithombo emikhulu yezidumbu ze-sauropod yayikhona. Oku kwavumela ama-scavengers ukuba afumane ukutya okuninzi kunye nokufumaneka ngokulula, okukhokelela ekuphuculeni ukomelela xa kuthelekiswa nokuzingela amaxhoba aphilayo.
5. Yeyiphi imida kuphononongo?
Uphononongo luyavuma ukuba imodeli esetyenzisiweyo kukuthatyathwa lula kwenkqubo entsonkothileyo. Ukufakwa kwezinto ezongezelelekileyo, ezifana neentlobo ezininzi zedayinaso okanye iimpawu ezahlukeneyo zembali yobomi yeedayinaso ezifanisiweyo, kunokutshintsha iziphumo.