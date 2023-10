Ukulinganisa ukufuduka kweRadionuclide yexesha elide kuMatye aqhekekileyo usebenzisa iGeotechnical Centrifuge Modeling

Abaphandi abavela kwiDyunivesithi yaseZhejiang baphuhlise indlela entsha yokulinganisa ukuthuthwa kweeradionuclides okanye ungcoliseko ngokusebenzisa igranite eqhekekileyo encinci kusetyenziswa imodeli ye-geotechnical centrifuge. Oku kubaluleke ngakumbi ekuqondeni imiba yezothutho yexesha elide kwisikali esikhulu sesithuba kunye nesexesha elide. Ukulahlwa kobunzulu bobume bomhlaba yindlela eyamkelwe ngokubanzi yokulawula inkunkuma eqhumayo, kodwa kukho umngcipheko wokuvuza okunokwenzeka okanye iinguqu kubume bejoloji, okunokukhokelela ekufudukeleni kweeradionuclides kwibhayosphere.

Iindlela zemveli zokubeka iliso kumabala bezingonelanga ukujongana nale miba yezothutho yexesha elide. Nangona kunjalo, abaphandi basebenzise ubunakho be-3D yoshicilelo lwetekhnoloji ukwenza uyilo lolwakhiwo olulodwa lweesampulu zamatye aqhekekileyo kunye nokungena okulungelelanisiweyo. Ngokudibanisa oku kunye nesixhobo sokulawula esitywiniweyo, baye bakwazi ukuqhuba zombini iimvavanyo ze-gravity kunye ne-hyper-gravity yokuvavanya ukusebenza komqobo wamatye aqhekekileyo aphantsi.

Uvavanyo lwe-hyper-gravity ekuqaleni lwalusetyenziselwa ukulinganisa uthutho olungcolileyo emhlabeni, kodwa iziphumo zalo kumatye aqhekekileyo zihlala zingaziwa. Abaphandi basebenzise imodeli yenethiwekhi yokuqhekeka kwe-3D eprintiweyo kunye novavanyo lwe-hyper-gravity ukuzalisa esi sikhewu solwazi. Iziphumo zabonisa ukuba le ndlela yokusebenza inokuvavanya ngempumelelo umqobo wexesha elide wokusebenza kwelitye eliqhekekileyo elinomlinganiselo ophantsi.

Le mpumelelo ineempembelelo ezibalulekileyo kwinkalo yokulahlwa kobunzulu bomhlaba. Abaphandi banethemba lokuba iziphumo zabo ziya kukhuthaza ukuphononongwa okuqhubekayo kovavanyo lwe-hyper-gravity kunye ne-3D-printed fracture networks ekuhloleni ukusebenza kwexesha elide leendlela zokulahla. Olu phando luvula amathuba amatsha okufunda ukuthuthwa kweeradionuclides okanye izinto ezingcolisa ilitye eliqhekekileyo kunye nokuphucula ukhuseleko lokulahlwa kwenkunkuma yenyukliya enzulu.

Umthombo: Wenjie Xu et al, "I-Hyper-gravity experiment of solute transport in fractured rock and Evaluation method for a long time barrier performance," Rock Mechanics Bulletin (2023). I-DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042