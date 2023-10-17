Indima yoMoya ekunyibilikiseni amaPhepha omkhenkce eGreenland nase-Antarctica

Abaphandi kwiYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine kunye neYunivesithi yase-Utrecht bafumanise ukuba umkhenkce ongaphezulu eGreenland unyibilika ngesantya esonyukayo kumashumi eminyaka akutshanje, ngelixa i-Antarctica isiya kwelinye icala. Kuphononongo olupapashwe kwijenali ye-American Geophysical Union i-Geophysical Research Letters, izazinzulu zigxile kwindima ye-Foehn kunye nemimoya ye-katabatic, i-downslope gust ezisa umoya ofudumeleyo, owomileyo ukuba udibane ne-glaciers. Baye bafumanisa ukuba ukunyibilika komkhenkce waseGreenland okunxulumene nale mimoya kuye kwanda ngaphezu kwe-10% kwiminyaka engama-20 edlulileyo, ngelixa impembelelo yomoya kwi-Antarctic ice sheet iye yehla nge-32%.
Uphando lubonise ukuba imimoya ye-downslope inoxanduva lokunyibilika komkhenkce ongaphezulu kwingingqi yomibini. Ukunyibilika komkhenkce kumphezulu kubangela ukubaleka kwamanzi kunye ne-iceshelf shelf hydrofracture, ukonyusa amanzi acocekileyo ukuya elwandle kwaye kube negalelo ekunyukeni kwamaqondo olwandle. Nangona kunjalo, ukuziphatha kokufudumala kwehlabathi kwi-hemispheres eNyakatho nakumaZantsi kuye kwakhokelela kwiziphumo ezichaseneyo eGreenland nase-Antarctica.
EGreenland, inyibilika yomhlaba eqhutywa ngumoya yenziwa mandundu kukufudumala kwesiqithi, kunye nokukhanya kwelanga kukodwa okwaneleyo ukunyibilikisa umkhenkce. Indibaniselwano ye-10% yokukhula kwinyibilika eqhutywa ngumoya kunye namaqondo obushushu omoya angaphezulu kukhokelele ekunyukeni kwama-34% ekunyibilikeni komkhenkce. Ababhali bachaza esi siphumo, ngokuyinxenye, kwimpembelelo yokufudumala kwehlabathi kwi-North Atlantic Oscillation, eye yazisa umoya ofudumeleyo eGreenland nakwezinye iindawo zeArctic.
Ngokuchaseneyo, iyonke inyibiliko yomphezulu we-Antarctic yehle malunga ne-15% ukusukela ngo-2000. Nangona kunjalo, ukuncipha kubangelwe ikakhulu kukuhla kwe-32% yokunyibilika okubangelwa ngumoya okwehlayo kwi-Antarctic Peninsula, apho iishelufu zomkhenkce ezisengozini esele ziwile. Ukuqhubeka nokuchacha komngxuma we-ozone we-Antarctic stratospheric, ofunyenwe ngeminyaka yee-1980, kunceda okwethutyana ukugquma umphezulu ukuba unganyibiliki ngakumbi.
Abaphandi bagxininisa ukubaluleka kokubeka iliso kunye nomzekelo wokunyibilika komkhenkce eGreenland nase-Antarctica, kunye nokufunda ubudlelwane phakathi komoya kunye nomkhenkce kwimeko yokutshintsha kwemozulu. Banethemba lokuba olu phando luya kuba negalelo ekomelezeni imodeli yenkqubo yoMhlaba esetyenziswa kwisayensi yemozulu.
Olu phononongo luqhutywe ngabaphandi abavela kwiYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine kunye neYunivesithi yase-Utrecht, ngenkxaso yemali evela kwiSebe lezaMandla laseMelika, iNational Science Foundation, kunye noMbutho waseNetherlands woPhando lwezeNzululwazi.
Imithombo: IYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine kunye neYunivesithi yaseUtrecht