Ukuphonononga Indima yabaLawuli boTshintsho ekuBumbeni iKamva le-AI-Enabled Engineering Biology

Abaphandi abavela kwi-Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) kwi-AMBS kutshanje baqhube uphando olubizwa ngokuba yi-"Innovation Intermediaries kwi-Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: I-Case Study ye-AI-Enabled Engineering Biology," ehlola indima ebalulekileyo. yabangeneleli benguqulelo ekuphembeleleni inkqubo yendalo entsha.

Uphononongo lugxile kwintsimi ekhulayo ye-AI-enabled engineering biology (AI-EB) kunye nefuthe layo kwixesha ledijithali. Oku kudityaniswa kwetekhnoloji kuphakamisa imibuzo yenzululwazi kuphela kodwa kunye neenkxalabo zokuziphatha, ezentlalo kunye nezoqoqosho. Ukujongana nale miba inzima, abaphandi basebenzisana nabachaphazelekayo abahlukeneyo ababandakanyeka ngokunzulu kwi-AI-EB yokwenziwa kwezinto ezintsha.

Embindini wolu phononongo luphando malunga nendlela abalamli bezinto ezintsha, abathathi-nxaxheba abaphambili kwi-ecosystem yokuvelisa, baqwalasela iinjongo zentlalo nezokusingqongileyo ecaleni kweenjongo zoqoqosho. Ngelixa izikhokelo zokuyila ezinoxanduva zikhuthaza olu lungelelwaniso, iziphumo zityhila ukuba abalamli bezinto ezintsha kwinkalo yebhayoloji yobunjineli bakholisa ukubeka phambili iindlela zemveli zokunyuka kunye neendlela zorhwebo.

Uphando lulindeleke ukuba lube nempembelelo ebalulekileyo kuphuhliso lwabangeneleli bezinto ezintsha kunye nolawulo lophando ngaphakathi kwendawo ye-AI-EB. Ababhali baxoxa ukuba indlela epheleleyo eqwalasela impembelelo yoluntu kunye nokusingqongileyo kwe-AI-EB, ukongeza kurhwebo, ibalulekile ukusebenzisa ngokupheleleyo amandla obu buchwepheshe buvelayo.

Olu phononongo lunika ukukhanya ngokubaluleka kwabameli bezinto ezintsha ekubumbeni ikamva lebhayoloji yobunjineli enikwe amandla yi-AI. Iqaqambisa imfuneko yendlela yobulumko elungelelanisa ukuqwalaselwa kwezoqoqosho, kwezentlalo, nokusingqongileyo ukuze kwandiswe iingenelo zobu bugcisa benguqu.

Umthombo: UClaire Holland et al, abaLawuli be-Innovation ekudibaneni kobuchwepheshe bedijithali, ukuzinza, kunye nolawulo: Uphononongo lwe-AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). I-DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (iYunivesithi yaseManchester)