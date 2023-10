Iipateni eziTshintshwayo ze-El Niño kunye nokuqaliswa kwe-Walker Switch Mechanism

By

Kwiminyaka yakutshanje, i-El Niño iye yabaluleka ngakumbi kuqikelelo lwemozulu kunye nolawulo lokuguquguquka kwemozulu yehlabathi. I-El Niño sisigaba esifudumeleyo se-El Niño–Southern Oscillation (ENSO), ephawulwa kukufudumala kwamanzi olwandle kwimpuma ye-ikhweyitha yePasifiki. Kwelinye icala, iLa Niña imele ukupholisa kwindawo enye. Olu tshintsho lujikelezayo kumaqondo obushushu aphezu kolwandle lunempembelelo enkulu kwiipateni zemozulu kwihlabathi jikelele.

Uphononongo lwakutsha nje olwenziwa yiQuaternary Research Group ekhokelwa nguChristoph Spötl lujolise ekuqondeni indlela i-El Niño esabela ngayo kwiimpembelelo zendalo kwixesha elide. Abaphandi bahlalutya iidiphozithi zomqolomba ezaziwa ngokuba zii-speleothems ezivela kumzantsi-mpuma weAlaska, ezigcine iirekhodi zemozulu ezithatha iminyaka eyi-3,500. Iziphumo zibonisa ukuba iinkqubo zokulawula ukuguquguquka kwe-El Niño zitshintshile ukususela ngo-1970, kunye nokutshintsha kwemozulu okwenziwe ngumntu ngoku kudlala indima ebalulekileyo.

Kuphononongo olwahlukileyo, iqela ligxile ekuhloleni utshintsho lwemozulu kumzantsi-mpuma weAlaska kwithuba elide kakhulu leminyaka eyi-13,500. I-speleothems yasebenza njengeerekhodi ezixabisekileyo zokuphanda unobangela wokutshintsha kwemozulu ngokukhawuleza, kwexesha elifutshane ngexesha lomkhenkce. Okumangalisayo kukuba, umzantsi-mpuma weAlaska ubonise imo yezulu efana ne-equatorial Pacific ebudeni bokuphela kwexesha lomkhenkce lokugqibela kunye nexesha leHolocene, icel’ umngeni “inkqubo yeesaw zebipolar.” Kunoko, abaphandi bazisa ingcamango "ye-Walker switch," ebangelwa utshintsho kwimitha yelanga. Lo matshini ukhokelela kuhlengahlengiso olukhawulezayo kumaqondo obushushu aphezu kolwandle kwi-equatorial Pacific, ekugqibeleni luphembelela iipatheni zemozulu kwiindawo eziphezulu ezisemantla.

Uphononongo lubonisa ukuba imisebenzi yabantu ngoku idlala indima ebalulekileyo ekubumbeni iipateni ze-El Niño. Ukutshintsha kwemozulu kusenokuba ngaphaya kwencam yoo-1970, okukhokelele kwipateni esisigxina ye-El Niño. Intshayelelo yengqikelelo ethi "Walker switch" inika enye ingcaciso yeenguqu zemozulu zembali, iqaqambisa ukudibana okuntsokothileyo kwezinto ezibumba ukuguquguquka kwemozulu.

Iziphumo zigxininisa imfuneko yophando oluqhubekayo ukuze nzulu ukuqonda kwethu iinkqubo zemozulu. Njengoko inkqubo yemozulu yoMhlaba iguquguquka kwaye intsonkothile, uphononongo oluqhubekayo luya kubaluleka ekuqikeleleni nasekulawuleni ukuguquguquka kwemozulu kwinqanaba lehlabathi.

– “Ukusombulula iMpendulo ka-El Niño: Iimpembelelo zeNdalo eziMilwe nguMbutho” nguPaul Wilcox et al. kwiiLeta zoPhando lweGeophysical.

– “A Seesaw in the North: Alaskan Climate Shifts Ngokumangalisayo inxulunyaniswe ne-Equatorial Pacific” nguPaul Wilcox et al. kwi-Innovation Geoscience.