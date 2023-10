Ukukroba kwiLizwe elintsonkothileyo leMinyele eMnyama

By

I<em>Dark matter, into engaqondakaliyo nentsokothileyo eyenza inxalenye ebalulekileyo yendalo iphela, isaqhubeka ibangela umdla kwizazi ngeenkwenkwezi. Ngelixa ubukhulu becala buhlala bungabonakali, iimodeli zenzululwazi zibonisa ukuba izinto ezimnyama zenza i-26% yendalo yonke, ukodlula ubungakanani bento eqhelekileyo esinokuyibona.

Kwiphulo lokuqonda iimfihlelo zendalo iphela, izazi ngeenkwenkwezi ziye zadibana neminyele ekubunjwe kuyo ubukhulu becala zizinto ezimnyama. Olunye olunjalo lwafunyanwa yiDragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ngo-2016. Nangona ubunzima bayo bunokuthelekiswa neMilky Way yethu, ukunqongophala kweenkwenkwezi eziqaqambileyo kunye nesakhiwo esiqhelekileyo segalaksi kubonise ukongamela kwezinto ezimnyama ngaphakathi kulo mnyele umangalisayo.

Kwakhona izazinzulu ziye zadibana “neminyele ekufuphi nobumnyama,” ephantse ibe mnyama. Le minyele inokukhanya okulinganiselweyo kwaye inomthamo omkhulu wezinto ezimnyama. Kwisityhilelo esiqhekezayo, abaphandi banokuthi kutshanje bachonge owona mnyele mkhulu kufutshane nobumnyama ukuza kuthi ga ngoku.

Ibizwa ngokuba ngumnyele “weNube”, lo mmandla wesibhakabhaka uqikelelwa ukuba uneminyaka emalunga ne-10 leebhiliyoni ubudala. Ukufunyaniswa kwayo kwavela ngohlalutyo lwedatha eqokelelwe yiProjekthi yeLifa ye-IAC Stripe 82, egxile kummandla othile wesibhakabhaka oboniswe yi-SDSS Telescope. Yintoni eyahlula i-Nube yi-radius yayo ephawulekayo yesiqingatha sobunzima beminyaka engama-22,500 yokukhanya, ngokuphindwe kathathu kunomlinganiselo we-UDG.

Ngaphaya koko, umnyele weNube ubonisa inqanaba eliphantsi ngokumangalisayo lokukhutshwa kwamehlo, okukhokelela kukukhanya komphezulu we-26.75 mag/arcsec2 kuphela. Ukubeka oku ngendlela ecacileyo, ii-UDG eziqhelekileyo, ezisele zigqalwa njengeyona minyele incinane kwindalo iphela ebonakalayo, inokukhanya komphezulu okuphindwe kalishumi. Ngapha koko, izinto ezinzulu-esibhakabhakeni ezingaphezulu kwe-22 mag/arcsec zithathwa njengezityhafileyo, ezinesibhakabhaka esimnyama ngokupheleleyo esinomlinganiselo wokuqaqamba komphezulu we-21.8 mag/arcsec.

Ngobunzima beenkwenkwezi obumalunga nezigidi ezingama-390 ngokuphindwe kabini kunobeLanga lethu, iNube iyabala xa ithelekiswa nokukhanya kweMilky Way. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba nee-UDGs eziqhelekileyo ziqulethe kuphela i-1% yeenkwenkwezi ezininzi njengegalaksi yasekhaya, okwenza ukuthelekisa ezi ntlobo zimbini zeminyele kungenabulungisa.

Ukufunyaniswa kweNube galaxy kuye kwavuselela iingxoxo ezichukumisayo phakathi kwezazinzulu malunga nemvelaphi kunye neempawu ezizodwa. Ngaba ubume bayo obungaqhelekanga sisiphumo sokubunjwa kwayo, okanye ngaba kukho into eguqulayo eyenzekayo kamva? Ikamva linika ithemba elichulumancisayo lokutyhila ingxaki yale minyele imnyama.

Imibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ)

Umbuzo: Yintoni into emnyama?

IMPENDULO: Udaba olumnyama luhlobo oluthile lomcimbi ongakhuphi, ungafunxi, okanye ubonakalise ukukhanya, uwenze ungabonakali kwaye ungabonakali ngeendlela zakwantu. Kukholelwa ukuba yenza malunga ne-26% yendalo yonke.

Umbuzo: Yintoni umnyele okufutshane-mnyama?

IMPENDULO: Umnyele okufuphi nobumnyama ubhekisa kumnyele onokukhanya okulinganiselweyo kwaye unomthamo omkhulu wezinto ezimnyama. Le minyele ayimnyama kwaphela kodwa isondele ekuhlangabezaneni naloo ngcaciso.

Umbuzo: Wafunyanwa njani umnyele weNube?

A: Umnyele weNube wachongwa ngohlalutyo lwedatha evela kwiProjekthi yeLifa ye-IAC Stripe 82. Iprojekthi igxile kwindawo ethile yesibhakabhaka eboniswe yi-SDSS Telescope.

Umbuzo: Unjani umnyele weNube xa uthelekiswa neMilky Way?

A: Umnyele weNube unobunzima beenkwenkwezi malunga ne-390 yezigidi ngokuphindwe kabini kunobeLanga lethu, ngelixa iMilky Way imalunga nama-3,800 ubukhulu. Nangona kunjalo, ukuthelekisa ezi zimbini kulucelomngeni kuba neeUDG eziqhelekileyo zineenkwenkwezi ezimbalwa kuneMilky Way.

Umbuzo: Kuthetha ntoni ukufunyanwa kweminyele emnyama?

IMPENDULO: Ukufunyanwa kweminyele emnyama kuphakamisa imibuzo ebangel’ umdla ngemvelaphi nobume beenkwenkwezi ezinjalo. Iingcali zenzululwazi zinomdla kukuba ingaba iimpawu zabo ezikhethekileyo zavela ngexesha lokuqulunqwa okanye ziziphumo zeziganeko zenguqu kamva.