I-Gulf Stream iyancipha kwaye iimpembelelo zinzulu

Uphando olutshanje olwenziwa ngabaphandi abavela kwi-Woods Hole Oceanographic Institution kunye neYunivesithi yaseMiami iqinisekisile ukuba iGulf Stream, inkqubo enkulu yemozulu, ngokwenene iyancipha. Oku kuneziphumo ezibalulekileyo kwiipateni zemozulu kwihlabathi jikelele.
Abaphandi bahlalutya amashumi amane eminyaka yedatha evela kwiFlorida Straits, kubandakanywa nemilinganiselo yomthamo wamanzi olwandle othuthwa kulo mmandla. Baye bafumanisa ukuba uthutho lwe-Gulf Stream luye lwancipha malunga neepesenti ezi-4 kwiminyaka engama-40 edlulileyo, ukubonelela okokuqala "ubungqina obucacileyo, obucacileyo" bokuthotywa kwesantya.
Ngelixa izizathu ezisisiseko zolu buthathaka azizange zichongwe ngokuthe ngqo kuphononongo, abaphandi bathi kukho amathuba angama-99 epesenti yokuba ayisiyiyo into eyenzekayo. Nangona kunjalo, abazange bakwazi ukumisela umlinganiselo onxulumene nokutshintsha kwemozulu okanye ukuba kukwahluka kwemvelo.
IGulf Stream idlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yemozulu, njengoko iqukuqela isuka kwiGulf of Mexico, ijikeleze iFlorida, inyuse unxweme olusempuma ye-US, ukuya kuLwandlekazi lweAtlantiki. Amanzi ashushu ewaphetheyo achaphazela izinto ezahlukeneyo ezifana namaqondo obushushu, imvula, umphakamo wolwandle, kunye nomsebenzi wenkanyamba. Ikwahambisa izondlo, kuquka ikhabhoni, ukunqumla ulwandle.
Uphononongo lusebenzise imodeli entsonkothileyo yaseBayesi ukuhlalutya idatha evela kufundo lwesathelayithi, iintambo zangaphantsi kolwandle, kunye nokurekhodwa kwendawo. Olu qwalaselo lwexesha elide lwaselwandle lubalulekile ekuchongeni iintsingiselo ezithatha amashumi eminyaka okanye ngaphezulu.
Nangona kucacile ukuba i-Gulf Stream iyancipha, kwaye ukufudumala kwehlabathi kunokwenzeka ukuba kube negalelo kule nto, iziphumo ezithile aziqinisekanga. I-Gulf Stream kunye neepatheni zemozulu ezinxulumene nayo zinempembelelo enkulu kwimozulu yesijikelezi-langa, ziphembelela iimeko zemozulu ezimandundu, ubushushu obuphakathi, kunye nemvula.
Kubalulekile kwakhona ukuqwalasela indlela ukutshintsha kwemozulu ekugqibeleni kuya kuzichaphazela ngayo iinkqubo zemozulu, okunokubangela ukuphazamiseka okuqhubekayo. Abaphandi banethemba lokuba iindlela zokuhlalutya idatha ezisetyenzisiweyo kolu phononongo zingasetyenziselwa kwezinye iindawo zolwandle ukuze zibone iimpawu ezongezelelweyo zokutshintsha kwemozulu.
Isazi ngezolwandle uLisa Beal weYunivesithi yaseMiami uthi: “IGulf Stream ngumthambo obalulekileyo ohambahamba elwandle, ngoko ke ukwehla kwawo kuchaphazela ihlabathi liphela.
Iziphumo zophononongo zipapashwe kwiiLeta zoPhando lweGeophysical.
Imithombo:
-Piecuch et al., Iileta zoPhando lweGeophysical, ngo-2023
– Uphando lupapashwe kwiiLeta zoPhando lweGeophysical.