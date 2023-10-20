Uphando olutsha lubonisa i-40% yabantu abakhetha ukuhlala bengazi ngeziphumo zezigqibo zabo.

Uphononongo olutsha oluqhutywe ngabaphandi kwiYunivesithi yaseAmsterdam lufumanise ukuba i-40% yabantu bakhetha ukuhlala bengazi malunga nokuba izigqibo zabo zibachaphazela njani abanye, bahlala besebenzisa oku kungazi ukwenza ngokuzingca ngakumbi. Oku kuziphatha, okubizwa ngokuba "kukungazi ngabom," kufana nabathengi abangayijongiyo imvelaphi eyingxaki yeemveliso abazithengayo.
Abaphandi baqhube i-meta-analysis yezifundo zophando ze-22 ezibandakanya abathathi-nxaxheba be-6,531. Kwezi zifundo, abanye abathathi-nxaxheba baye baxelelwa ngeziphumo zezenzo zabo, ngelixa abanye babenokukhetha ukufunda okanye ukuhlala bengazi. Abaphandi bafumanise ukuba xa benikwa ukhetho, i-40% yabantu bakhetha ukungazifundi iziphumo zezenzo zabo.
Ngaphaya koko, uphando lubonise ukuba ukungazi ngabom kwakunxulunyaniswa nokuncipha kokuziphatha ngokungenalusini. Abathathi-nxaxheba abaye baziswa ngemiphumo yezenzo zabo babeyipesenti ye-15.6 yeepesenti ezinokuthi zenze ngokukhululekileyo xa zithelekiswa nalabo bakhetha ukuhlala bengazi.
Abaphandi bacingela ukuba esinye isizathu sokungazi ngabom sisenokuba ngumnqweno wokuzijonga ngendlela eyakhayo njengomntu othanda abantu. Uphononongo lufumene ukuba abathathi-nxaxheba abakhetha ukufunda imiphumo yezenzo zabo babeyipesenti ye-7 yeepesenti kunokwenzeka ukuba benze ngokukhululekileyo, bebonisa ukuba abantu abanyanisekileyo abanyanisekileyo bathambekele ekuzifundiseni ngemiphumo yezigqibo zabo.
Olu phando lucacisa ukuxhaphaka kunye nemiphumo eyingozi yokungazi ngabom. Icebisa ukuba izenzo ezininzi zokucingela i-altruism zinokuqhutywa ngakumbi luxinzelelo loluntu kunye nokuzibona endaweni yokuba yinkxalabo yokwenene ngentlalontle yabanye. Ukuqonda izizathu ezibangela ukungazi ngabom kunokuncedisa ekuphuhliseni izicwangciso zokulwa le ndlela yokuziphatha kunye nokukhuthaza ukwenziwa kwezigqibo ezinolwazi.
Imithombo:
- I-American Psychological Association (APA)
- KwiYunivesithi yaseAmsterdam