I-Indian Space Research Organisation ilindele ukuphuma kwelanga kuNxibelelwano kunye ne-Chandrayaan-3

I-Indian Space Research Organisation (Isro) ilindele ngolangazelelo ukuphuma kwelanga ngaphaya kwenyanga esemazantsi, njengoko iya kubavumela ukuba baseke unxibelelwano kunye ne-Vikram lander kunye ne-Pragyan rover ye-mission yabo ye-Chandrayaan-3. I-duo yenyanga ikwimo yokulala kwiintsuku ze-15 ezidlulileyo ngenxa yobusuku benyanga, kodwa ngokufika kwelanga kwindawo yeShiv Shakti, iimeko zabo zokusebenza kulindeleke ukuba ziphucule.
Amagosa e-Isro athi anethemba lokuphinda aseke unxibelelwano kunye ne-lander kunye ne-rover ngoku ukuphuma kwelanga kwenzekile kwindawo yokumisa. Lo ngumzuzu obalulekileyo wobuthunywa, njengoko ubushushu obubonelelwa lilanga buyimfuneko ukuze i-lander kunye ne-rover zisebenze.
I-Chandrayaan-3 mission yasungulwa nge-14 kaJulayi, 2023, kwaye sele iphumelele imilinganiselo ebalulekileyo. Yenze i-Indiya yaba lilizwe lesine ukumisa ngempumelelo enyangeni kunye nelokuqala ukwenza oko kufutshane ne-lunar south pole. Eyona njongo yeli phulo kukuphonononga lo mmandla ubangela umdla ngokwenzululwazi, ekukholelwa ukuba uqulathe amanzi amaninzi angumkhenkce.
I-Vikram lander kunye ne-Pragyan rover beziqhuba imifuniselo eyahlukeneyo ukususela ekufikeni kwazo ngo-Agasti 23. Baye balinganisa ukuxinana kwe-electron kwi-ionosphere yeNyanga kwaye bathatha ufundo lobushushu bomphezulu wenyanga. Le rover yada yathatha nomfanekiso wokuqala wale lander ephezu kwenyanga.
Nangona kunjalo, ubusuku benyanga banqumamisa ukusebenza njengoko iibhetri zezithuthi, ezisebenza ngelanga, zingenakomelela ngokwaneleyo ukugcina iinkqubo zazo zisebenza ngaphandle kokukhanya kwelanga. U-Isro unethemba lokuba ngokuqala kokuphuma kwelanga, le mishini inokuphinda iqalise ukuphonononga ukuba ii-elektroniki ziye zasinda kubusuku obubandayo.
Ukuba u-Isro uphinde waseka ngempumelelo unxibelelwano kunye noVikram kunye noPragyan, iya kuba yimpumelelo ephawulekayo, ebonisa ukomelela kwabo kunye nobuchule bezobuchwepheshe kwintsimi yokuhlola indawo. Ukuphuma kwelanga kwindawo yeShiv Shakti kunamandla okuphawula ukuqala kwesahluko esitsha ekuhlolisweni kwenyanga.
Imithombo:
- India namhlanje