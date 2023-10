UMicaela Robson Uguqula uHambo lweSithuba ngezitena zeBhaktheriya

By

UMicaela Robson, umfundi ophumelele isidanga kwiSebe leZityalo kunye neMicrobial Biology, uqalisa uphando olusisiseko olunamandla okuguqula ikamva lokuhamba emajukujukwini. Njengomntu ophanda ngeSibonelelo seSithuba saseNorth Carolina, uRobson ukhokela iprojekthi ephonononga ukusetyenziswa kweebhaktheriya ukwakha iziseko ezingundoqo ezisekelwe kwibhayoloji kwiNdawo eNgaphandle – umzamo onesibindi nonamabhongo.

Undoqo wophando lukaRobson usekusebenziseni inkqubo ebizwa ngokuba yiMicrobially induced carbonate precipitation (MICP) ukwenza imathiriyeli yokwakha. Le nkqubo ibandakanya ukusebenzisa amandla ebhaktheriya ukuvelisa into efana ne-limestone eyaziwa ngokuba yi-calcium carbonate precipitation. Ngokusebenzisa le nto yendalo, kuye kukwazeka ukuncamathelisa amasuntswana kunye nokwenza “izitena zebhayoloji” ezomeleleyo ezisebenza njengomgangatho wokumisa owomeleleyo kunye nezakhiwo zokwakha kwiindawo ezingaphandle komhlaba.

Ngokwesiqhelo, iinjineli ze-geotechnical eMhlabeni ziqesha i-MICP ngeenjongo zokwakha. Nangona kunjalo, uRobson waqaphela amandla okuhlengahlengisa obu buchule bokusetyenziswa kwendawo. Ufumanise ukuba i-urea hydrolysis, inkqubo yemetabolism edla ngokusetyenziswa kwi-MICP, inokomelezwa ziibhaktheriya ezithile ezikhoyo kwizityalo zengqolowa. Ezi bhaktheriya zinekhono elimangalisayo lokutya i-ammonia, i-byproduct ebalulekileyo yenkqubo ye-urea hydrolysis, eyenza ikhuseleke kwaye igcineke ngakumbi ukuba isetyenziswe kwindawo.

Ngokuzisa ezi bhaktiriya ezitya i-ammonia kwinkqubo ye-MICP yemishini yasesithubeni, uRobson ujonge ukuphumeza iinjongo ezimbini eziphambili. Okokuqala, ufuna ukuphelisa ukukhutshwa kwe-ammonia enetyhefu, enokuba yingozi koosomajukujuku. Okwesibini, unethemba lokuphucula inkqubo ukwenzela ukuba i-urea encinci ifuneke yongezwe, ngaloo ndlela yenza inkqubo isebenze ngakumbi kwaye ingabizi kakhulu.

Iziphumo ezinokubakho zophando lukaRobson zinabela ngaphaya kokudala izakhiwo ezomeleleyo emajukujukwini. Le ndlela yokuvelisa izinto ezintsha ikwalungisa iingxaki ezimbini ezibalulekileyo: ulawulo lwenkunkuma kunye nokuveliswa kokutya. I-Urea, inxalenye yenkunkuma yomntu, inokusetyenziswa njengomthombo oxabisekileyo ukondla izityalo. Ngomjikelo wenitrogen, izitena zebhayoloji ezenziwe ziibhaktheriya zinokunceda ukulima izityalo ezinobutyebi obunyiniweyo, zibonelele ngenkxaso yokuphononongwa kwendawo yexesha elizayo kunye nokubanakho nokugcina ubomi bomntu.

Iprojekthi kaRobson, enesihloko esithi “I-Biomaterials for Space Missions-Vavaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant,” yaqala ngoJuni phantsi kwenkxaso ye-NC Space Grant. Ngeziphumo ezithembisayo, uphando lwakhe luvula indlela yekamva apho iziseko ze-bio-based kunye nokusetyenziswa kobutyebi obuzinzileyo kudlala indima ebalulekileyo ekuhambeni kwendawo.

FAQ:

Umbuzo: Yintoni iMicrobially induced carbonate precipitation (MICP)?

A: I-MICP yinkqubo apho ibhaktiriya ivelisa into efana ne-limestone ebizwa ngokuba yi-calcium carbonate precipitation, enokusetyenziswa ukwenza imathiriyeli eyomeleleyo.

Umbuzo: Iibhaktheriya zinegalelo njani ekuhambeni kwendawo?

IMPENDULO: Iintsholongwane zingabotshelelwa ukuvelisa izitena zebhayoloji, ezisebenza njengezixhobo zokwakha kwiziseko ezingundoqo kwindawo ezisingqongileyo.

Umbuzo: Yintoni urea hydrolysis?

A: IUrea hydrolysis yinkqubo yemetabolism apho iibhaktheriya ziqhekeza iurea ibe yiammonia kunye necarbonate.

Umbuzo: Uphando lukaMicaela Robson luyijonga njani inkunkuma kunye nemveliso yokutya esithubeni?

IMPENDULO: Ngokusebenzisa iibhaktheriya ekutyeni iammonia kunye nokuphinda kusetyenziswe iurea, uphando lukaRobson luvumela ukuyilwa kwendlela yokukhwela ibhayisekile yenitrogen eyandisa ukusetyenziswa kobutyebi emajukujukwini, kuquka nokusetyenziswa kwenkunkuma yabantu ekukhuleni kwezityalo.