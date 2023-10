U-Hubert Reeves: I-Astrophysicist kunye neNzululwazi yoNxibelelwano

By

UHubert Reeves, isazi ngeenkwenkwezi saseKhanada-saseFransi esisweleke mva nje sineminyaka engama-91 ubudala, wayengesosazinzulu esidumileyo kuphela kodwa wayekwangumnxibelelanisi wenzululwazi obalaseleyo. Wazalelwa eMontreal ngo-1932, uReeves waqalisa ukuthanda ukufunda ngeenkwenkwezi esemncinci, ephonononga indalo kwaye efunda iinkwenkwezi njengesazi ngeenkwenkwezi esisafundayo. Ukuthabatheka kwakhe kwi-cosmos kwamkhokelela ekubeni afune umsebenzi kwi-astrophysics, ekugqibeleni wafumana isidanga sePhD kwiYunivesithi yaseCornell waza waba ngumcebisi wenkqubo ye-NASA yendawo.

UReeves wayesaziwa ngokukwazi kwakhe ukuchaza iikhonsepthi ezintsonkothileyo zesayensi kuluntu ngokubanzi, kwaye wayefuna ukwabelana ngothando lwakhe lwesayensi kunye nendalo iphela kunye nabaphulaphuli ababanzi. Ngo-1981, wapapasha incwadi enesihloko esithi “Patience dans l’Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), eyathi yathengiswa kakhulu eFransi yaza yaguqulelwa kwiilwimi ezingama-25. Le ncwadi yanconywa ngokukwazi kwayo ukuguqula i-astrophysics ibe yi-epic saga, kwaye yomeleza isidima sikaReeves njengomnxibelelanisi onobuchule kwisayensi.

Kuwo wonke umsebenzi wakhe, uReeves ubhale ngaphezulu kweencwadi ezingama-40, kubandakanya nezihloko ezininzi zabantwana. Waba ngumntu oqhelekileyo kumabonwakude waseFransi, ebonakala kwiinkqubo zentetho zoncwadi ezithandwayo kunye nabaphulaphuli abatsala umdla ngeenwele zakhe ezimhlophe ezingalawulekiyo, amehlo abengezelayo, kunye nesivakalisi saseQuebec. Umoya wakhe onobubele kunye nokuzibandakanya kwakhe kwamenza ukuba abe sisithethi esifunwayo kwihlabathi elithetha isiFrentshi, apho waziwa ngokuba sisiFrentshi esilingana noCarl Sagan.

UReeves wayengengomnxibelelanisi wesayensi kuphela kodwa wayekwayingcali yokusingqongileyo ephambili. Wakhuthaza ngomdla ukukhuselwa kwendalo kwaye walumkisa ngeengozi zokuzitshabalalisa olujongene nazo uluntu. Wayekholelwa ukuba abantu abalulo uhlobo olukhethiweyo kwaye simele sithwale uxanduva ngezenzo zethu ukuze siqinisekise ukusinda kwethu.

Igalelo likaHubert Reeves kwinkalo ye-astrophysics kunye nonxibelelwano lwesayensi lushiye impembelelo ehlala ihleli. Ukukwazi kwakhe ukuvala umsantsa phakathi kolwazi lwenzululwazi noluntu ngokubanzi kuye kwaphefumlela inkitha yabantu ukuba bacamngce ngeemfihlelo zendalo iphela baze bayixabise baze bayikhusele indalo.

