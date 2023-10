I-Anisotropic Lattice ityhila amathuba amatsha kwi-Chiral Nanophotonics

By

I-Chirality, ipropati ye-asymmetry eyahlula into kumfanekiso wesibuko sayo, ingcamango esisiseko kwiinkalo ezahlukeneyo zesayensi. Kwindawo ye-nanophotonics, ukufezekisa ukusebenzisana okuqinileyo kwe-chiral light-matter kuhlala kungumngeni obalulekileyo. Nangona kunjalo, uphando lwakutsha nje olukhokelwa nguDkt. Li Guangyuan kwi-Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), i-Chinese Academy of Sciences, ibonise indlela entsha yokwenza i-chirality enamandla kwi-metasurfaces ngokusebenzisa izakhiwo ze-anisotropic lattice.

Kuphononongo lwabo olupapashwe kwiLaser & Photonics Reviews, iqela lophando lityhile iimpendulo ezinamandla ze-chiroptical ezibangelwa ukucwangciswa kwe-anisotropic lattice. Ngokuphula i-symmetry ye-periodic kwi-x- kunye ne-y-directions ngelixa igcina i-symmetry yesibuko se-nanostructures, baye bakwazi ukuvelisa i-chirality eyomeleleyo yeplani ngaphandle kokunciphisa umgangatho wekhwalithi (Q factor).

Ngaphantsi kwesiganeko esiqhelekileyo, i-silicon metasurface ibonise imowudi ye-chiral ecwangcisiweyo kunye ne-circular dichroism (CD) ye-0.37 kunye ne-Q factor ye-1220. Le nto ye-Q yayiphindwe kaninzi ngaphezu kwe-planar bound states continuum (BIC) metasurfaces. Ukongezelela, abaphandi baqaphela ukuba uphawu lwexabiso le-CD lunokuguqulwa ngokuhlengahlengisa ixesha le-lattice kwicala lika-x ngokumalunga naleyo kwicala y. Oku bhetyebhetye ekulungiseni impendulo ye-chiral kuvula iindlela ezintsha zokuyila izixhobo ze-chiroptical ezineempawu ezinqwenelekayo.

Impumelelo isekusetyenzisweni kweeresonances ze-surface lattice resonances (SLRs), ezivela kumanyano oluhambelanayo phakathi kwezandi zasekhaya kunye neRayleigh anomaly. Ii-SLRs zibonelela ngobuchule obubalaseleyo bokubonwa kunye nokukwazi ukucinezela ukufunxa kunye nelahleko yemitha. Ngokusebenzisa ezi zakhiwo, abaphandi baye bakwazi ukufikelela kwi-CD ephezulu ye-0.86 kunye ne-Q factor ephezulu njenge-1700.

Iziphumo zibambe iimpembelelo ezibalulekileyo kwizicelo ezahlukeneyo, kubandakanya ukuva i-chiral kunye nohlengahlengiso lwangaphambili. I-high-Q kunye ne-metasurfaces eqinile ye-chiroptical ephuhliswe liqela likaDkt Li inamandla okuguqula intsimi ye-chiral nanophotonics, ivule indlela yokuqhubela phambili kwi-biochemical chiral sensing, i-chiral emission okanye i-lasing, kunye neempendulo ze-chiral ezingabonakaliyo.

FAQ:

Umbuzo: Yintoni ububele?

A: Ubuqhetseba bubhekisa kwipropathi yento engenakho ukungqinelana nomfanekiso wesipili ngokuguqulelwa okanye ukujikeleziswa.

Umbuzo: Yintoni i-metasurfaces?

A: I-Metasurfaces zizakhiwo ze-sub-wavelength ezenziweyo ezenza ulawulo olululo lwentsebenziswano yokukhanya.

Umbuzo: Yintoni umgangatho womgangatho (i-Q factor)?

A: Umgangatho womgangatho ngumlinganiselo wendlela yokugcina amandla kunye nokuchithwa kwenkqubo ye-resonant.

Umbuzo: Yintoni i-surface lattice resonances (SLRs)?

A: Iiresonances zomphezulu weletisi ludibaniso oluhambelanayo phakathi kweeresonances zasekhaya kunye neRayleigh anomaly, ukubonelela ngobuchule obubonakalayo kunye nokunciphisa ilahleko kwiinkqubo ze-electromagnetic.

Umbuzo: Zeziphi izicelo ezinokubakho ze-high-Q kunye ne-chiroptical metasurfaces eyomeleleyo?

A: Ezi metasurfaces zinezicelo ezithembisayo kwi-chiral sensing kunye nohlengahlengiso lwangaphambili lwamaza.