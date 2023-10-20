Ukuhlalutya iNdlela yokuZiphatha kwamaza kwiMedia eguquguqukayo yexesha

Uphononongo lwakutsha nje olwenziwa ngabaphandi abavela kwiYunivesithi yaseMpuma yeFinland kunye neYunivesithi yaseTampere baye baphonononga ukuziphatha kwamaza kumajelo atshintsha ixesha. Ngokuqwalasela ukuba isantya samaza sinokuhluka kunye nexesha, abaphandi baphuhlisa into abayibiza ngokuba yi-accelerating wave equation. Le nxaki ithathela ingqalelo iziphumo zerelativistic kwaye ineempembelelo kwiziganeko ezahlukeneyo.
Kuphononongo lwabo, abaphandi bafumanise ukuba i-equation yamaza ekhawulezileyo ivumela kuphela izisombululo apho ixesha lihamba lisiya phambili, limisela isalathiso esichazwe kakuhle sexesha okanye "utolo lwexesha." Ngelixa ulwalathiso lwexesha luhlala lugqitywa ngokunyuka kwe-entropy, olu phando lubonisa ukuba nakwinqanaba lamasuntswana elinye, kukho ulwalathiso olumiselweyo lwexesha.
Isakhelo esinikezelwe kuphononongo sikwasombulula ingxoxo ekudala ikho eyaziwa ngokuba yingxabano ka-Abraham–Minkowski. Ijongana nombuzo wokuba kwenzeka ntoni kwisantya sokukhanya xa singena kwindawo ephakathi. Abaphandi bafumanisa ukuba, ngokwembono yamaza, akukho tshintsho kwisantya.
Ngapha koko, i-equation yamaza ekhawulezileyo ivumela ukuhlalutya imodeli yamaza kwizinto ezithatha ixesha. Oku kubaluleke kakhulu njengoko kuvumela uphononongo lweemeko ebezifikeleleka kuphela ngokulinganiswa kwamanani. Uphando lukwabonelela ngengqiqo kwizinto ezifana nokuziphatha kwamaza kwiikristale zexesha lefotonic ephazamisekileyo, apho ugcino lwamandla lugxojwa ekuhlaleni ngenxa yexesha eligobileyo elifunyanwa ngamaza.
Olu phononongo lunempembelelo ebalulekileyo kwimimandla eyahlukeneyo, kubandakanywa iziphumo zamehlo zemihla ngemihla, iimvavanyo zaselabhorethri zokuzalana ngokubanzi, kunye nokufumana ukuqonda okunzulu kwesikhokelo esikhethwayo sexesha.
Imithombo:
-Matias Koivurova et al, "Iimidiya eziguquguqukayo zexesha, ubudlelwane, kunye notolo lwexesha", i-Optica.
- IYunivesithi yaseMpuma Finland