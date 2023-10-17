Inkqubo entsha ye-AI inokubona kwaye ihlele iSupernovae

Inkqubo entsha ye-AI, eyaziwa ngokuba yiBright Transient Survey Bot (BTSbot), iphuhliswe ngabaphandi kwiYunivesithi yaseNorthwestern nakwamanye amaziko. Le nkqubo ye-AI iyakwazi ukuzibona ngokuzimeleyo kwaye ihlele i-supernovae, enye yezona zinto zinomdla kakhulu kwi-astronomical phenomena.
Ngokwesiko, ukufumana i-supernovae ibe ngumsebenzi onzima obandakanya ukukhangela ngesandla kwiinkcukacha ezininzi. Kule minyaka mithandathu idluleyo, abantu baye bachitha iiyure ezingaphezu kwama-2,000 XNUMX bejonga inkcazelo eqokelelwe ngabazingeli abakhethekileyo. Le nkqubo itya ixesha inokusetyenziswa ngendlela enemveliso.
I-BTSbot yenzelwe ukurhubuluza kuluhlu lwedatha enkulu kwaye ichonge iindawo eziqaqambileyo zokukhanya ezimele i-supernovae. Iyakwazi ukuhlalutya idatha eqokelelwe yiZwicky Transient Facility (ZTF) kunye nabanye abazingeli be-supernovae ngexesha langempela.
Xa i-BTSbot ibona i-supernova enokwenzeka, ifuna ukuqinisekisa ubukho bayo kwaye iqokelele idatha eyongezelelweyo ngoncedo lweenkqubo ezizenzekelayo, ezifana ne-SED Machine robotic telescope kwi-Observatory yasePalomar. Idatha eqokelelweyo idluliselwa kwenye inkqubo ebizwa ngokuba yi-SNIascore, ekhethekileyo ekunqumeni uhlobo lwe-supernova olusekelwe kuhlalutyo lwe-spectral.
Intsebenziswano phakathi kwe-BTSbot, i-SED Machine, kunye ne-SNIascore ibangele ukuzimisela okuphumelelayo ukuba i-supernova, eyaziwa ngokuba yi-SN2023tyk, yayiyi-Type Ia supernova. Olu hlobo lwenzeka xa iqabane lokubini liqhuma ngokupheleleyo. Abaphandi babevuyiswa kukuchaneka kunye nesantya somsebenzi we-BTSbot.
Nangona ziseziintsuku zokuqala kwi-automated AI-assisted astronomy, impembelelo enokubakho iyathembisa. Ukukwazi ukugcina ixesha elibalulekileyo labafundi kunye neeprofesa ezibandakanyeka kuphando lwe-supernova yinjongo efanelekileyo. Njengoko i-BTSbot idityaniswa ngakumbi kuluntu lwenzululwazi ngeenkwenkwezi, kukho ulindelo olukhulu lwezinto ezifunyanisiweyo ezinokuzityhila ngokufakwa kwedatha okwandisiweyo.
Imithombo:
- IYunivesithi yaseNorthwestern
– UT
– UT