Iiplanethi zasekuseni eziKhanyayo ziKhanya kwiNgingqi yeOrion

By

Ekuseni isibhakabhaka, iiplanethi ezimbini eziqaqambileyo, iVenus kunye neJupiter, zijikeleze ummandla oqaqambileyo weOrion weMilky Way. IVenus, ekwabizwa ngokuba yiNkwenkwezi yasekuseni, inokubonwa malunga ne-30 ° ngaphezulu kolundi lwasempuma kwimpuma-mpuma-mpuma, ngaphantsi nje kwenkwenkwezi iRegulus kwiqela leenkwenkwezi iLeo. Ukuya ngasempuma ngokuchasene nebala leenkwenkwezi, iVenus yenza imilo yombuzo ongasemva kunye neRegulus, isenza umzobo we "Sickle of Leo." Inyanga ecekethekileyo, ebonakala ngathi sisityatyana esibhityileyo, ibekwe malunga ne-10° ngaphezu kolundi lwasempuma, ukuya emazantsi ekunene kwenkwenkwezi yomsila.

Kwelinye icala lesibhakabhaka, iJupiter iphuma ngasentshona-ntshona-ntshona ngaphambi kokuphuma kwelanga. Inokubonwa malunga nesiqingatha phezulu esibhakabhakeni, ukuya ngasekhohlo kweyona nkwenkwezi iqaqambileyo eAries, iHamal. Iqela leenkwenkwezi zePleiades, inxalenye yeTaurus, ime malunga ne-18° ngaphezu kweJupiter kwaye ibekwe kumda osentshona wengingqi yeOrion. I-Orion, iqela leenkwenkwezi zeflegi yalo mmandla, inokubonwa malunga nesiqingatha sentshona-ntshona-ntshona, ineenkwenkwezi eziqaqambileyo iBetelgeuse kunye neRigel.

Ikroza leOrion liquka iinkwenkwezi ezithandathu kwezona zilishumi ziqaqambe kakhulu ezibonakala kwizibanzi ezisembindini womntla. I-Sirius, eyona nkwenkwezi iqaqambileyo esibhakabhakeni sasebusuku, inokufunyanwa ngaphezulu kwe-30 ° phezulu kwisibhakabhaka esisemazantsi, empuma kancinane kwicala lasezantsi lekhadinali. IProcyon, inxalenye yeCanis Minor, ibonakala ngaphezu kwesiqingatha esibhakabhakeni ukuya phezulu ekhohlo kweSirius, isenza unxantathu olinganayo owaziwa ngokuba nguNxantathu waseWinter kunye neBetelgeuse kunye neProcyon.

Kwabo banomdla wokujonga le mimangaliso yesibhakabhaka ngeteleskopu, iSaturn inokufunyanwa kwisibhakabhaka esisezantsi-mpuma emva kokutshona kwelanga, ngelixa iMars ingabonakali kwaye ibeka malunga nemizuzu engamashumi amathathu emva kwelanga. ISaturn, nangona ingaqaqambi njengeVenus okanye iJupiter, inokubonwa lula ngamakhonkco ayo ngeteleskopu. IJupiter iphakama malunga neyure emva kokutshona kwelanga kwaye inokubonwa ngaphezulu kwe-10 ° kumda osempuma njengoko kusondela ezinzulwini zobusuku.

Ummandla weOrion, oneenkwenkwezi eziqaqambileyo, amaqela eenkwenkwezi, kunye neOrion Nebula edumileyo, ebonakala njengebala elimdaka eliluhlaza ngaphantsi kwebhanti likaHunter, ngumbono obangel’ umdla xa uhlola usebenzisa i-binoculars. Ngokuhlwa, iiPleiades zibonakala esibhakabhakeni, ngelixa ekuqaleni kobusika, ummandla weOrion unokubonwa kwisibhakabhaka esisempuma emva kokutshona kwelanga. Njengoko amaxesha onyaka etshintsha, iOrion ihamba esibhakabhakeni, ekugqibeleni ibuyela esibhakabhakeni sasempuma ebudeni beentsasa zasehlotyeni.

Imithombo:

– Inkqubo yekhompyutha yeMICA ye-US Naval Observatory