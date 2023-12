Tôi nên xem gì trước Quantumania?

By

Tiêu đề: Điều hướng Vương quốc Lượng tử: Phải xem Phim Marvel trước Quantumania

Giới thiệu:

Khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) tiếp tục mở rộng, người hâm mộ háo hức chờ đợi sự ra mắt của “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Bộ phim rất được mong đợi này hứa hẹn sẽ đi sâu hơn vào Vương quốc lượng tử bí ẩn, một chiều không gian của những khả năng vô tận. Để đánh giá đầy đủ sự phức tạp của phần sắp tới này, điều cần thiết là phải xem lại những bộ phim quan trọng đã đặt nền móng cho tầm quan trọng của Vương quốc Lượng tử trong MCU. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bộ phim Marvel phải xem để nâng cao hiểu biết và sự hứng thú của bạn đối với “Quantumania”.

1. Người Kiến (2015):

Cuộc hành trình vào Vương quốc lượng tử bắt đầu với bộ phim Ant-Man đầu tiên. Được đạo diễn bởi Peyton Reed, bộ phim này giới thiệu với chúng ta về Scott Lang (do Paul Rudd thủ vai), một tên trộm trước đây trở thành siêu anh hùng Ant-Man. Mặc dù Vương quốc lượng tử chỉ được đề cập đến một thời gian ngắn nhưng sự tồn tại của nó đã được tiết lộ, tạo tiền đề cho những chuyến khám phá trong tương lai.

2. Captain America: Nội chiến (2016):

Trong cuộc đụng độ hoành tráng của các siêu anh hùng này, sự tham gia của Ant-Man chứng tỏ tầm quan trọng. Khả năng thu nhỏ và tăng kích thước của anh ta trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong bối cảnh trận chiến ở sân bay. Bộ phim này cũng đánh dấu sự ra mắt của Hope van Dyne (Evangeline Lilly), người sau này trở thành Wasp, nhân vật chủ chốt trong cốt truyện Vương quốc Lượng tử.

3. Ant-Man và Wasp (2018):

Phần tiếp theo của Ant-Man khám phá sâu hơn về Vương quốc lượng tử, với Scott Lang hợp tác với Hope van Dyne và cha cô, Hank Pym (Michael Douglas). Bộ phim này cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về cơ chế của Vương quốc Lượng tử, những mối nguy hiểm và tiềm năng mở ra những khả năng mới của nó. Cảnh mid-credit đặc biệt tạo tiền đề cho các sự kiện dẫn đến “Quantumania”.

4. Avengers: Hồi Kết (2019):

“Avengers: Endgame” là một bộ phim hoành tráng có tác động đáng kể đến câu chuyện về Thế giới lượng tử. Nhiệm vụ của Avengers nhằm đảo ngược tác động tàn khốc từ cú búng tay của Thanos liên quan đến du hành thời gian và các đặc tính độc đáo của Vương quốc Lượng tử. Vai trò then chốt của Scott Lang trong việc đề xuất “Vụ cướp thời gian” cho thấy tiềm năng của Vương quốc lượng tử như một cửa ngõ để thao túng thời gian và không gian.

5. Loki (2021) – Loạt phim Disney+:

Mặc dù không phải là một bộ phim nhưng loạt phim “Loki” của Disney+ rất đáng được nhắc đến do tính liên quan của nó với Thế giới lượng tử. Chương trình khám phá khái niệm về các mốc thời gian thay thế và sự tồn tại của Cơ quan quản lý sai lệch thời gian (TVA). Hiểu được vai trò của TVA và ý nghĩa của các mốc thời gian phân nhánh có thể sẽ góp phần vào sự hiểu biết tổng thể về “Quantummania”.

Hỏi đáp về:

Câu 1: Thế giới lượng tử là gì?

Trả lời 1: Vương quốc lượng tử là một chiều vi mô tồn tại ngoài các định luật vật lý đã biết. Đó là một lĩnh vực có khả năng vô hạn, nơi thời gian và không gian hoạt động khác nhau.

Câu 2: Tại sao Vương quốc lượng tử lại quan trọng trong MCU?

Câu trả lời 2: Vương quốc Lượng tử có tiềm năng to lớn về du hành thời gian, các thực tại thay thế và tiếp cận các nguồn năng lượng chưa được khai thác. Nó đã trở thành một yếu tố quan trọng trong câu chuyện của MCU, mang đến những con đường mới để kể chuyện và phát triển nhân vật.

Câu hỏi 3: Có bộ phim hay chương trình nào khác liên quan đến Vương quốc Lượng tử không?

Trả lời 3: Mặc dù những bộ phim nói trên rất cần thiết để hiểu về Vương quốc lượng tử, nhưng loạt phim sắp ra mắt của Disney+ “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” chắc chắn sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về chiều không gian bí ẩn này.

Kết luận:

Khi chúng ta háo hức chờ đợi sự ra mắt của “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, việc xem lại những bộ phim đã định hình sự hiểu biết của chúng ta về Vương quốc lượng tử trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel là điều cần thiết. Từ phần giới thiệu Ant-Man cho đến những sự kiện gây chấn động tâm trí trong “Avengers: Endgame”, mỗi bộ phim đều góp phần tạo nên mạng lưới kể chuyện phức tạp mà chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra trong “Quantumania”. Vì vậy, hãy lấy bỏng ngô của bạn, thắt dây an toàn và chuẩn bị hành trình vào Vương quốc Lượng tử hơn bao giờ hết!