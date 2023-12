Họ của Ellie cuối cùng cũng được tiết lộ trong The Last of Us Part 2 Remastered

Trong phiên bản làm lại rất được mong đợi của The Last of Us Part 2, dự kiến ​​phát hành vào ngày 19 tháng 2024 năm XNUMX, một khám phá thú vị đã được thực hiện liên quan đến nhân vật chính của trò chơi, Ellie. Trò chơi gốc khiến người hâm mộ hồi hộp về họ của Ellie, nhưng cuối cùng nó đã được xác nhận trong phiên bản làm lại.

Trong khi duyệt qua đoạn giới thiệu về chế độ roguelike mới, một người dùng Reddit tên là tomdurnell đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của họ. Đó là bảng tên trên bộ đồ du hành vũ trụ của Ellie, khó nhìn thấy nhưng có thể đọc được là “E. Williams.” Khám phá này đánh dấu sự xác nhận đầu tiên trong trò chơi về tên đầy đủ của Ellie.

Điều thú vị là Naughty Dog, nhà phát triển The Last of Us Part 2, trước đó đã tiết lộ họ của Ellie thông qua các cuộc phỏng vấn với đồng chủ tịch Neil Druckmann và trong các tài liệu thiết kế cũng như sách hướng dẫn trò chơi tiếng Nhật. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó thực sự được thể hiện trong chính trò chơi.

Phiên bản làm lại của trò chơi giới thiệu chế độ roguelike No Return, trong đó người chơi có thể chiến đấu vượt qua làn sóng kẻ thù trên các bản đồ khác nhau trong khi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Như một phần thưởng, bộ đồ không gian của Ellie sẽ có sẵn dưới dạng trang phục trong chế độ này, cho phép người chơi tận hưởng sự tự do sáng tạo với việc tùy chỉnh nhân vật.

The Last of Us Part 2: Remastered không chỉ đưa trò chơi lên PlayStation 5 mà còn bao gồm một số tính năng bổ sung. Chúng bao gồm ba Cấp độ bị mất với lời bình luận của nhà phát triển, chơi guitar miễn phí, cải tiến đồ họa, tích hợp DualSense, v.v. Người chơi đã sở hữu trò chơi trên PlayStation 4 có thể nâng cấp lên phiên bản PlayStation 5 với một khoản phí nhỏ.

Những người hâm mộ loạt phim The Last of Us cuối cùng cũng có thể chấm dứt những đồn đoán xung quanh họ của Ellie. Với việc phát hành phiên bản làm lại sắp tới, người chơi sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Ellie và khám phá những khía cạnh mới trong nhân vật của cô.