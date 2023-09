Gói bảng điều khiển PlayStation 5 được giảm giá $50 ở Mỹ

By

Sony đã thông báo giảm 50 USD giá các gói máy chơi game PlayStation 5 tại Hoa Kỳ. Gói PS2 Call of Duty: Modern Warfare 5 đã giảm từ $539.99 xuống còn $489.99, với ưu đãi này có sẵn trực tuyến tại PlayStation Direct cho đến ngày 30 tháng 489. Ngoài ra, các nhà bán lẻ như Best Buy và Walmart cũng đang cung cấp gói tương tự với giá $16. Gói Final Fantasy 50 và gói Horizon Forbidden West cũng đã được giảm giá XNUMX USD, có sẵn tại Walmart và Best Buy.

Đối với những người quan tâm, GameStop hiện đang giảm giá $50 cho một số máy PS5 khi mua sắm tại cửa hàng cho đến ngày 9.29.23 tháng 5. Điều đáng chú ý là đợt giảm giá PS75 ở Mỹ ít gay gắt hơn so với châu Âu, nơi Sony gần đây đã thực hiện hai chương trình khuyến mãi giá trong nhiều tháng. Các chương trình khuyến mãi này bao gồm việc giảm £ 100 / € 5 đối với giá của mẫu PSXNUMX tiêu chuẩn.

Tuần trước, Sony đã tăng giá đăng ký PlayStation Plus lên tới 35%. Việc tăng giá này ảnh hưởng đến các gói đăng ký 12 tháng cho các cấp độ Cơ bản, Bổ sung và Cao cấp của dịch vụ, với mức giá tăng $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 tùy thuộc vào gói thành viên đã chọn.

Cần phải đề cập rằng một Leaker đáng tin cậy đã tiết lộ một số trò chơi sẽ được thêm vào Danh mục trò chơi PlayStation Plus trong tháng này.

Nguồn:

– PlayStation 5: Các gói bảng điều khiển PlayStation 5 đã được giảm 50 USD tại Hoa Kỳ.

– Sony Interactive Entertainment: Công ty chịu trách nhiệm về thương hiệu PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: Một trò chơi điện tử nổi tiếng trong loạt phim Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Phần sắp ra mắt trong series game Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Một game nhập vai hành động sắp ra mắt được phát triển bởi Guerrilla Games.

– PlayStation: Nền tảng chơi game được phát triển bởi Sony.

– PlayStation Plus: Dịch vụ đăng ký cung cấp quyền truy cập vào các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi và miễn phí.