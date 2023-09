Xem xét lại mục tiêu 10,000 bước: Nghiên cứu mới về số bước và sức khỏe

By

Một năm trước, bộ phận Well+ Being tại The Washington Post bắt đầu sứ mệnh cung cấp lời khuyên dựa trên cơ sở khoa học để có sức khỏe tối ưu. Với trọng tâm là nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí và các mối quan hệ, bàn làm việc này nhằm mục đích trao quyền cho người đọc đưa ra những lựa chọn sáng suốt về sức khỏe của họ. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, họ đã tuyển chọn những lời khuyên tốt nhất để sống tốt mỗi ngày.

Một lời khuyên như vậy thách thức quan điểm cho rằng 10,000 bước mỗi ngày là tiêu chuẩn vàng cho hoạt động thể chất. Gretchen Reynolds, người phụ trách chuyên mục “Your Move”, gợi ý rằng con số cụ thể này không có gì kỳ diệu cả. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng đối với những người dưới 60 tuổi, số bước đi hàng ngày có thể đạt được từ khoảng 8,000 đến 10,000. Đối với những người trên 60 tuổi, ngưỡng này thấp hơn một chút, với điểm lý tưởng để giảm nguy cơ tử vong là từ 6,000 đến 8,000 bước.

Dựa trên phát hiện này, Well+Being đưa ra bảy mẹo dành cho máy đếm bước chân. Những lời khuyên này nhằm mục đích giúp các cá nhân theo dõi bước đi của mình một cách hiệu quả và kết hợp nhiều hoạt động thể chất hơn vào cuộc sống hàng ngày của họ. Các đề xuất bao gồm đặt ra các mục tiêu có thể đạt được, tăng dần số bước và sử dụng công nghệ như máy đếm bước chân hoặc máy theo dõi thể dục. Bằng cách làm theo những khuyến nghị này, các cá nhân có thể tối ưu hóa sức khỏe thể chất của mình mà không cảm thấy bị choáng ngợp bởi mục tiêu đếm bước cao cả.

Điều quan trọng cần nhớ là hạnh phúc không chỉ bao gồm sức khỏe thể chất. Bằng cách ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện và đưa ra những lựa chọn sáng suốt dựa trên bằng chứng khoa học, các cá nhân có thể có được cuộc sống cân bằng và trọn vẹn. Ban Well+ Being của The Washington Post tiếp tục cung cấp các bài viết và lời khuyên để hỗ trợ độc giả đạt được mục tiêu này.

nguồn:

The Washington Post - Bàn làm việc tốt + Sống