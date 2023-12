Quân nhân bang New York Tom Nitti phát hành bài hát mới hợp tác với các cựu thí sinh "The Voice"

By

Quân nhân bang Tom Nitti, người vừa rời cuộc thi hát nổi tiếng “The Voice” vì lý do cá nhân, vẫn đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. Nitti, một ca sĩ nhạc đồng quê tài năng đến từ New Hartford, NY, đã chia sẻ một bài hát mới trên mạng xã hội hôm thứ Hai với sự góp mặt của hai thí sinh khác của “The Voice”. Ca khúc có tựa đề “One Night Stand”, thể hiện giọng hát có hồn của Nitti và hòa quyện với giọng hát của Bias và Lennon VanderDoes.

Mặc dù bài hát chưa có mặt trên các nền tảng phát trực tuyến nhưng nó đã mang đến cho người hâm mộ niềm hy vọng về nhiều bản nhạc hơn của Nitti trong tương lai. Dù đã rời khỏi “The Voice”, ca sĩ 31 tuổi vẫn cống hiến hết mình cho niềm đam mê âm nhạc. Nitti bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ liên tục từ người hâm mộ, bạn bè và gia đình, đồng thời thừa nhận rằng con cái là ưu tiên hàng đầu của anh.

Trong khi tranh tài trên “The Voice”, Nitti đã tham gia Team Reba và lọt vào top XNUMX chung cuộc. Giọng hát độc đáo của anh, thể hiện giọng “twang” có hồn, đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani và Niall Horan. Các màn trình diễn của Nitti, bao gồm cả bản cover “Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” của Stevie Wonder và “(I Know) I'm Losing You” của The Temptations đã gây ấn tượng với ban giám khảo cũng như khán giả.

Trước khi tham gia “The Voice”, Nitti đã thử giọng cho chương trình này 2015 năm trước nhưng đã rút lui sau khi được nhận vào Học viện Cảnh sát Quân đội Bang New York. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh phục vụ trong quân đội, nhận được Trái tim tím vì những vết thương trong thời gian phục vụ ở Afghanistan. Nitti sau đó tiếp bước cha mình bằng cách tham gia cơ quan thực thi pháp luật và trở thành Quân nhân Tiểu bang vào năm XNUMX. Bên cạnh nhiệm vụ của một quân nhân, Nitti thường xuyên biểu diễn, bao gồm cả việc hát “Quốc ca” tại các sự kiện chính thức, đồng thời nuôi hai đứa con.

Sự cống hiến của Nitti cho sự nghiệp âm nhạc của anh ấy vẫn không hề lay chuyển và các buổi biểu diễn sắp tới của anh ấy bao gồm buổi hòa nhạc vào ngày 15 tháng XNUMX tại “Nashville's Next Showcase” ở Jordan, NY Người hâm mộ có thể mua vé tham dự sự kiện trên vivenu.com. Bất chấp việc rời khỏi “The Voice”, hành trình của Nitti trong ngành công nghiệp âm nhạc vẫn tiếp tục, hứa hẹn nhiều màn trình diễn đáng nhớ và âm nhạc mới cho lượng người hâm mộ ngày càng tăng của anh.