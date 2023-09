Công ty NFT Gaming ra mắt trò chơi đầu tiên, “Space Striker AI”

By

Nền tảng trò chơi kỹ thuật số NFT Gaming Co. đã công bố gia nhập thị trường với việc phát hành trò chơi đầu tiên, “Space Striker AI,” có sẵn trên các thiết bị Android và iOS. Công ty đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa trò chơi truyền thống và Web 3 bằng cách phát triển các trò chơi thông thường kết hợp các tính năng mới như mã thông báo không thể thay thế (NFT).

Giám đốc điều hành của The NFT Gaming Co., Vadim Mats, tuyên bố rằng mục tiêu của họ là kết hợp các trò chơi kỹ thuật số thông thường với các yếu tố độc đáo trong trò chơi, bao gồm giao diện, nhân vật và trải nghiệm có thể được tạo và đúc kết dưới dạng NFT. Bằng cách tích hợp công nghệ blockchain vào trò chơi, công ty đặt mục tiêu cung cấp cho người dùng cấp độ sở hữu và giá trị mới đối với tài sản trong trò chơi của họ.

Ngoài “Space Striker AI”, The NFT Gaming Co. còn có kế hoạch phát hành thêm trò chơi và ứng dụng tạo doanh thu trong tương lai gần. Việc công ty tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm chơi trò chơi sáng tạo tận dụng NFT khiến công ty trở nên khác biệt so với các nhà phát triển trò chơi truyền thống.

Bạn có thể tải xuống “Space Striker AI” từ cả Google Play Store và Apple App Store. Việc NFT Gaming Co. gia nhập thị trường đã nhận được sự chú ý tích cực, với cổ phiếu được giao dịch trên Nasdaq của họ đã tăng hơn 8% trong hoạt động tiền thị trường.

Khi ngành công nghiệp trò chơi tiếp tục phát triển, việc tích hợp NFT và công nghệ chuỗi khối mang đến những cơ hội mới cho người chơi tham gia vào trò chơi và sở hữu các tài sản kỹ thuật số độc đáo. Việc NFT Gaming Co. gia nhập thị trường đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc áp dụng NFT một cách phổ biến trong trò chơi.

Định nghĩa:

– Mã thông báo không thể thay thế (NFT): Tài sản kỹ thuật số duy nhất thể hiện quyền sở hữu một mục hoặc phần nội dung cụ thể trên blockchain.

Nguồn: Thông cáo báo chí của NFT Gaming Co., MT Newswires.