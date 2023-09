Tìm hiểu tác động của sự di cư của hải ly đối với các cộng đồng Bắc Cực

By

Một nghiên cứu mới có tên Barin, viết tắt của Hải ly và Khả năng phục hồi sinh thái xã hội ở Inuit Nunangat, đang xem xét việc di cư của hải ly đến Bắc Cực đang ảnh hưởng đến khu vực và cộng đồng của nó như thế nào. Khi hải ly tiếp tục di chuyển về phía bắc, khả năng thay đổi đường thủy và định hình lại địa hình xung quanh của chúng có thể gây ra những hậu quả đáng kể.

Được dẫn dắt bởi Helen Wheeler từ Đại học Anglia Ruskin và Phillip Marsh từ Đại học Wilfrid Laurier, phối hợp với Herb Nakimayak từ Ủy ban Quản lý chung về Cá Inuvialuit và các đối tác khác, dự án Barin nhằm mục đích tìm hiểu những thay đổi liên quan đến hải ly ở suối và hồ cũng như cách thức chúng diễn ra. những thay đổi tác động đến con người. Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng đối với Khu định cư Inuvialuit ở Canada.

Ở Alaska, các nhà khoa học như Ken Tape đã nghiên cứu tác động của hải ly trong nhiều năm và đã thành lập Mạng lưới quan sát hải ly Bắc Cực (A-Bon) để tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức giữa các nhà nghiên cứu từ nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên, Canada vẫn đang bắt kịp nghiên cứu và hiểu rõ quy mô của các vấn đề liên quan đến hải ly ở Bắc Cực.

Hải ly có tác động trên phạm vi rộng đến các hệ sinh thái vùng đất thấp, bao gồm băng vĩnh cửu, chu trình carbon, quần thể cá và chất lượng nước. Trong khi tác động của hải ly đã được nghiên cứu rộng rãi ở các khu vực khác, Bắc Cực đặt ra những thách thức đặc biệt do mặt đất đóng băng và hệ thống nhiệt độ hạn chế. Bắc Cực đang trải qua những thay đổi đáng kể do biến đổi khí hậu, nên việc xác định những thay đổi cụ thể do hải ly gây ra là điều cần thiết.

Dự án Barin nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề chính, chẳng hạn như sự gia tăng số lượng hải ly, tác động của nó đối với cá và môi trường sống của cá cũng như những tác động tiếp theo đối với các cộng đồng xung quanh. Nghiên cứu bao gồm việc sử dụng dữ liệu vệ tinh của NASA và mô hình thống kê để dự đoán chuyển động của hải ly và những thay đổi về thủy văn. Nó cũng bao gồm các hội thảo cộng đồng, thu thập lịch sử truyền miệng và thu thập dữ liệu thực tế.

Khu vực nghiên cứu của Barin bao gồm Aklavik, Tuktoyaktuk và Inuvik, cũng như các lưu vực sông dọc theo Đường cao tốc Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, chủ tịch Ủy ban quản lý chung về cá Inuvialuit, đã chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể ở những khu vực này, chẳng hạn như sự gia tăng các đập hải ly và tác động của nó đối với các dòng suối có cá và hệ sinh thái phụ thuộc vào cá voi và hải cẩu.

Nhìn chung, dự án Barin nhằm mục đích cung cấp nghiên cứu có giá trị có thể giúp đưa ra quyết định và phát triển các chiến lược để giám sát và quản lý dựa vào cộng đồng đang diễn ra. Bằng cách hiểu được tác động của việc hải ly di cư đối với các cộng đồng Bắc Cực, các biện pháp tốt hơn có thể được thực hiện để đảm bảo khả năng phục hồi và bền vững của các hệ sinh thái này.

Nguồn: Trống Inuvik, Môi trường Yale 360