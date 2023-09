Khám phá đáng ngạc nhiên về một loại động đất mặt trăng mới

By

Các nhà khoa học đã có một khám phá đáng chú ý trong nghiên cứu về trận động đất trên mặt trăng. Khi các phi hành gia Apollo đặt máy đo địa chấn trên bề mặt mặt trăng, họ phát hiện ra rằng mặt trăng trải qua các trận động đất trên mặt trăng, tương tự như cách Trái đất trải qua các trận động đất. Những trận động đất này có bốn loại khác nhau: sâu, nông, nhiệt và những loại do tác động của thiên thạch. Tuy nhiên, một phân tích gần đây về dữ liệu động đất nhiệt được ghi lại bằng các thiết bị từ sứ mệnh Apollo 17 đã tiết lộ loại động đất mặt trăng thứ năm mà trước đây chưa được biết đến.

Trong sứ mệnh Apollo 17, ba máy đo địa chấn đã được hiệu chỉnh để ghi lại các trận động đất nhiệt trên mặt trăng. Các thiết bị này thu thập dữ liệu từ tháng 1976 năm 1977 đến tháng 250 năm 121. Các trận động đất nhiệt xảy ra do nhiệt độ thay đổi quá mức khi mặt trăng chuyển từ ngày sang đêm, dao động từ 208 độ F (133 độ C) đến -XNUMX độ F (-XNUMX độ C).

Sử dụng các kỹ thuật phức tạp, bao gồm cả học máy, các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ California đã kiểm tra lại dữ liệu. Họ phát hiện ra rằng các trận động đất nhiệt xảy ra thường xuyên trong ngày, nhưng họ cũng tìm thấy những chấn động bổ sung không liên quan đến các trận động đất nhiệt. Những trận động đất mới này chỉ xảy ra vào buổi sáng.

Để xác định nguồn gốc của những trận động đất bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chúng bắt nguồn từ căn cứ đổ bộ mặt trăng của tàu Apollo 17. Mỗi buổi sáng, khi bệ tàu đổ bộ được sưởi ấm bởi mặt trời, nó sẽ giãn nở và rung động, gây ra các trận động đất. Những trận động đất này xảy ra với tính đều đặn đáng chú ý, xảy ra cứ XNUMX đến XNUMX phút một lần trong khoảng thời gian từ XNUMX đến XNUMX giờ Trái đất.

Mặc dù những trận động đất này có thể không xảy ra một cách tự nhiên nhưng chúng vẫn góp phần giúp chúng ta hiểu biết hơn về hoạt động địa chấn của mặt trăng. Kiến thức này rất quan trọng cho sự phát triển của mặt trăng trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu dữ liệu hiện có để thiết kế các thí nghiệm và sứ mệnh có thể trả lời đúng câu hỏi về mặt trăng. Mặt trăng là thiên thể duy nhất, ngoài Trái đất, có nhiều máy đo địa chấn trên bề mặt, mang đến cơ hội duy nhất để nghiên cứu chuyên sâu về một hành tinh khác.

Trong những tháng gần đây, một thiết bị đo địa chấn mới có tên là Thiết bị đo hoạt động địa chấn mặt trăng (ILSA) đã được tàu đổ bộ Chandrayaan 3 của Ấn Độ triển khai trên mặt trăng. Nó đã ghi lại được một trận động đất tự nhiên vào ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX, mặc dù nguồn chính xác của trận động đất vẫn đang được điều tra.

Nghiên cứu sâu hơn về hoạt động địa chấn của mặt trăng sẽ giúp các nhà khoa học vạch ra các miệng núi lửa dưới bề mặt của mặt trăng và tìm kiếm các mỏ. Ngoài ra, bằng cách đặt máy đo địa chấn ở những vùng bị che khuất vĩnh viễn ở Nam Cực của mặt trăng, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện ra băng nước bị mắc kẹt bên dưới bề mặt, vì sóng địa chấn truyền chậm hơn trong nước.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý – Hành tinh vào ngày 5 tháng XNUMX.

