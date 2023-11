Bài viết mới: Khuyến mãi của Xbox cho Call of Duty: Modern Warfare III

By

Hôm nay, người dùng Xbox đã nhìn thấy một quảng cáo nổi bật, khuyến khích họ mua Call of Duty: Modern Warfare III, phần mới nhất của loạt trò chơi nổi tiếng. Màn hình giật gân xuất hiện khi bật bảng điều khiển đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều giữa các game thủ.

Trong khi một số người hâm mộ Xbox bày tỏ sự hào hứng với chiến dịch mới và háo hức đón nhận quảng cáo thì những người khác lại tỏ ra kém hào hứng hơn. “Điều này thật ngu ngốc. Tôi không chơi Call of Duty; Tôi chưa bao giờ mua Call of Duty. Tôi không nên bật Xbox của mình và điều đầu tiên tôi thấy theo nghĩa đen là một tiện ích bổ sung cho một trò chơi hoặc bất kỳ thứ gì tương tự,” một người dùng không hài lòng bày tỏ.

Người ta so sánh với một chương trình khuyến mãi tương tự dành cho Starfield, một trò chơi rất được mong đợi khác, đã nhận được một màn giới thiệu ngắn trong lần ra mắt vào tháng XNUMX. Người ta lo ngại về khả năng xâm nhập của các hoạt động quảng cáo như vậy trong tương lai.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn nếu đó là một sự kiện hoặc bản phát hành của bên thứ nhất, nhưng tôi có thể hiểu tại sao mọi người sẽ không thích nó,” một người dùng khác đồng cảm.

IGN đã liên hệ với Xbox để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm viết bài.

Ngoài màn hình giật gân, Xbox cũng cung cấp nền động có thể tải xuống có hình nhân vật được yêu thích Captain Price từ loạt phim Call of Duty.

Chương trình khuyến mại này của Xbox dành cho Call of Duty: Modern Warfare III diễn ra sau thương vụ mua lại Activision Blizzard gần đây của Microsoft với số tiền đáng kinh ngạc là 69 tỷ USD. Trong khi thỏa thuận tiếp thị Call of Duty của PlayStation kéo dài đến năm 2024, quyền sở hữu mới của Xbox vẫn không ngăn cản họ tích cực thúc đẩy việc mua lại viên ngọc quý của mình.

Call of Duty: Modern Warfare III sẽ được phát hành theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc truy cập sớm vào chiến dịch vào ngày 2 tháng 10 cho những khách hàng đặt hàng trước. Trò chơi sẽ tiếp tục cốt truyện từ Modern Warfare II và giới thiệu các yếu tố mới như Nhiệm vụ chiến đấu mở, với chế độ nhiều người chơi sẽ có mặt vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Hỏi đáp:

Hỏi: Call of Duty: Modern Warfare III là gì?

Trả lời: Call of Duty: Modern Warfare III là một trò chơi điện tử rất nổi tiếng và là phần mới nhất trong loạt phim Call of Duty.

Hỏi: Call of Duty: Modern Warfare III có sẵn trên Xbox không?

Trả lời: Có, Call of Duty: Modern Warfare III có sẵn trên Xbox, cùng với các nền tảng khác.

Hỏi: Màn hình giật gân là gì?

Trả lời: Màn hình giật gân là một hình ảnh hoặc quảng cáo được hiển thị khi khởi chạy ứng dụng máy tính hoặc bảng điều khiển.

Hỏi: Khi nào Call of Duty: Modern Warfare III sẽ được phát hành?

Đáp: Quyền truy cập sớm vào chiến dịch bắt đầu vào ngày 2 tháng 2022 năm 10 và tính năng nhiều người chơi sẽ có sẵn vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.

Hỏi: Microsoft đã mua lại Activision Blizzard với giá bao nhiêu?

Đáp: Microsoft mua lại Activision Blizzard với giá 69 tỷ USD.

Nguồn: IGN (https://www.ign.com)