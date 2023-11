Walmart Plus và Sam's Club Plus có giống nhau không?

Trong thế giới bán lẻ, Walmart và Sam's Club là hai cái tên nổi bật đồng nghĩa với mua sắm giá cả phải chăng. Cả hai đều cung cấp các chương trình thành viên, Walmart Plus và Sam's Club Plus, mang lại lợi ích độc quyền cho khách hàng trung thành của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hai chương trình này không giống nhau, mặc dù có những điểm tương đồng.

Walmart Plus là gì?

Walmart Plus là dịch vụ dựa trên đăng ký được cung cấp bởi Walmart, một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới. Với khoản phí hàng tháng hoặc hàng năm, các thành viên có quyền truy cập vào nhiều đặc quyền, bao gồm giao hàng miễn phí không giới hạn đối với các mặt hàng đủ điều kiện, giảm giá nhiên liệu và sự tiện lợi của việc mua sắm quét và di chuyển trên thiết bị di động. Walmart Plus nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng cách cung cấp thêm sự tiện lợi và giá trị.

Sam's Club Plus là gì?

Mặt khác, Sam's Club Plus là một chương trình thành viên được cung cấp bởi Sam's Club, một câu lạc bộ nhà kho thuộc sở hữu của Walmart. Với phí hàng năm, thành viên có quyền truy cập vào nhiều lợi ích khác nhau, chẳng hạn như giờ mua sắm sớm, phần thưởng tiền mặt khi mua hàng đủ điều kiện, giao hàng miễn phí cho hầu hết các mặt hàng trực tuyến và giảm giá bổ sung cho một số dịch vụ chọn lọc. Sam's Club Plus được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người mua sắm số lượng lớn và chủ doanh nghiệp nhỏ, mang đến cho họ những khoản tiết kiệm đáng kể và những đặc quyền độc quyền.

Sự khác biệt giữa Walmart Plus và Sam's Club Plus là gì?

Mặc dù cả hai chương trình đều mang lại lợi ích cho thành viên nhưng có những khác biệt đáng chú ý giữa Walmart Plus và Sam's Club Plus. Walmart Plus tập trung vào việc cung cấp sự tiện lợi và nhu yếu phẩm hàng ngày cho khách hàng của mình, đặc biệt chú trọng vào các tùy chọn giao hàng miễn phí. Mặt khác, Sam's Club Plus nhắm đến những người mua sắm số lượng lớn và chủ doanh nghiệp nhỏ, giúp họ tiếp cận nhiều loại sản phẩm với số lượng lớn hơn với mức giá chiết khấu.

Tóm lại, Walmart Plus và Sam's Club Plus có thể có những điểm tương đồng như các chương trình thành viên do Walmart cung cấp, nhưng chúng đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Walmart Plus nhằm mục đích cung cấp sự tiện lợi và giá trị cho người mua sắm hàng ngày, trong khi Sam's Club Plus nhắm đến người mua sắm số lượng lớn và chủ doanh nghiệp nhỏ. Bất kể bạn chọn chương trình nào, cả hai đều mang lại những lợi ích độc quyền có thể nâng cao trải nghiệm mua sắm của bạn.