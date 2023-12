Netflix phát hành Grand Theft Auto Trilogy cho nền tảng di động

Netflix gần đây đã gây được tiếng vang lớn trong thế giới game khi phát hành bộ ba Grand Theft Auto nổi tiếng cho cả nền tảng iOS và Android. Bộ ba này bao gồm các trò chơi được yêu thích GTA III, Vice City và San Andreas, tất cả đều có thể truy cập miễn phí đối với những người đăng ký Netflix. Tuy nhiên, việc khám phá những trò chơi này trong ứng dụng di động có thể là một thách thức vì chúng được xếp thành một hàng không có thứ tự rõ ràng.

Để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các trò chơi mà Netflix cung cấp, một thủ thuật đơn giản có thể được sử dụng trên cả Google Play và App Store. Bằng cách định vị ứng dụng Netflix và chọn tùy chọn “thêm của nhà phát triển này” hoặc “thêm của Netflix” ở dưới cùng, một lưới hiển thị tất cả các trò chơi do Netflix xuất bản sẽ được hiển thị. Lưới này bao gồm các tựa game nổi tiếng như Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells và Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Danh mục trò chơi của Netflix dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa vào năm 2024 với việc bổ sung thêm nhiều tựa game thú vị hơn.

Đối với những người đặc biệt quan tâm đến bộ ba Grand Theft Auto, các liên kết cửa hàng ứng dụng trực tiếp được cung cấp cho mỗi trò chơi: GTA III, Vice City và San Andreas đều có sẵn trên nền tảng iOS và Android. Điều đáng nói là các cổng di động này của bộ ba không chỉ dành riêng cho Netflix mà chúng còn có thể được mua riêng trên cả hai cửa hàng ứng dụng.

Với việc phát hành bộ ba Grand Theft Auto trên nền tảng di động, Netflix tiếp tục ghi dấu ấn trong ngành công nghiệp game. Cho dù đó là để thỏa mãn cơn thèm của người hâm mộ GTA hay để giảm bớt sự mong đợi cho GTA VI rất được mong đợi, những trò chơi này đều mang đến những giờ phút giải trí đắm chìm. Vì vậy, hãy hòa mình vào thế giới tội phạm, hành động và phiêu lưu, tất cả đều có trong sự tiện lợi của thiết bị di động của bạn.