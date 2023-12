Godzilla Minus One: Bài học thành công cho phim hành động của Hollywood

By

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, bộ phim quái vật do Nhật Bản sản xuất, “Godzilla Minus One,” đã gây bão tại phòng vé Mỹ, chứng tỏ đây là một thành công cả về mặt phê bình và thương mại. Được thực hiện với kinh phí khiêm tốn 15 triệu USD, cách tiếp cận từ cơ bản và nhấn mạnh vào phát triển nhân vật của bộ phim đã gây được tiếng vang với khán giả, trái ngược với các loạt phim siêu anh hùng cồng kềnh đang gặp khó khăn trong những năm gần đây.

Được đạo diễn bởi nhà làm phim kỳ cựu người Nhật Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One đã khởi chiếu rộng rãi ở Mỹ và thu về con số ấn tượng 11 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Mặc dù đây có vẻ không phải là một nhân vật bom tấn nhưng việc nó là một bộ phim có phụ đề khiến thành công của nó trở nên đáng chú ý. Bộ phim đã tăng hơn gấp đôi kinh phí với tổng doanh thu toàn cầu là 23 triệu USD chỉ riêng ở Nhật Bản. Việc phát hành nó ở Anh và Ireland vẫn sắp diễn ra.

Điều khiến Godzilla Minus One khác biệt so với các phim quái vật khác là khả năng đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hành động và phát triển nhân vật. Cả giới phê bình và khán giả đều khen ngợi bộ phim, cho điểm lần lượt là 96% và 98% trên Rotten Tomatoes. The Daily Beast mô tả nó là “tất cả mọi thứ mà người hâm mộ có thể mong muốn”, nêu bật khả năng giải quyết các mối quan tâm của cả con người và quy mô khổng lồ.

Bộ phim kể về Kōichi Shikishima, một phi công kamikaze từ chối tự kết liễu đời mình trong Thế chiến thứ hai và thay vào đó hạ cánh máy bay của mình xuống một hòn đảo nơi máy bay được sửa chữa. Khi Godzilla tấn công hòn đảo, Kōichi thấy mình chết cứng vì sợ hãi, dẫn đến cái chết của hầu hết những người khác. Nhiều năm trôi qua và Godzilla tái xuất hiện để tàn phá lục địa Nhật Bản, Kōichi mang gánh nặng tội lỗi và phải đối mặt với những thiếu sót của chính mình.

Điều Hollywood có thể học được từ thành công của Godzilla Minus One là người xem khao khát sự giải trí hơn là những câu chuyện phức tạp. Đạo diễn của phim, Yamazaki, đã cố tình đơn giản hóa cốt truyện, tập trung vào hành trình cảm xúc của nhân vật chính hơn là những trận chiến quái vật hào nhoáng. Cách tiếp cận này đã gây được tiếng vang với những khán giả đã chán cốt truyện phức tạp và thích trải nghiệm xem đơn giản và sống động hơn.

Khi Hollywood nỗ lực tái tạo thành công của các loạt phim như Marvel và DC, điều cần thiết là các nhà làm phim phải hiểu rằng khán giả muốn được giải trí chứ không phải bị choáng ngợp. Thành công của Godzilla Minus One là lời nhắc nhở rằng kinh phí lớn và những cảnh hành động quá mức không đảm bảo thành công. Bằng cách quay trở lại những điều cơ bản về cách kể chuyện và phát triển nhân vật, Hollywood có cơ hội thu hút khán giả một lần nữa.