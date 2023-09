Sự hợp tác thú vị giữa Fortnite và My Hero Academia

By

Những người hâm mộ Fortnite và những người đam mê My Hero Academia có lý do để vui mừng khi sự hợp tác mới nhất đưa các nhân vật My Hero Academia được yêu mến vào thế giới Fortnite. Trong đoạn trailer mới, trò chơi battle royale nổi tiếng đã tiết lộ rằng Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima và Mina Ashido đã xuất hiện lần đầu trong Fortnite Item Shop.

Các nhân vật từ trường trung học UA, bao gồm Shoto Todoroki với sức mạnh băng và lửa ấn tượng, Eijiro Kirishima với làn da cứng cáp và Mina Ashido với khả năng dựa trên axit, đã trở lại để thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện khác trong bản cập nhật Fortnite v26.10. Người chơi có thể bắt tay vào các nhiệm vụ trong trò chơi để kiếm XP và đắm mình sâu hơn vào trải nghiệm chéo thú vị này.

Sự hợp tác của Fortnite với My Hero Academia cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Epic Games trong việc đưa các nhân vật nổi tiếng từ nhiều fandom khác nhau vào trò chơi. Sự hợp tác này không chỉ bổ sung thêm các nhân vật mới vào trò chơi mà còn giới thiệu một cốt truyện độc đáo và những thử thách mới để người chơi khám phá.

Sự hợp tác này mang đến cơ hội cho người hâm mộ My Hero Academia tương tác với các nhân vật yêu thích của họ trong một môi trường chơi game khác, trong khi người chơi Fortnite được giới thiệu với thế giới phong phú của My Hero Academia. Cả hai cơ sở người hâm mộ có thể đến với nhau để tận hưởng cảm giác phấn khích và hồi hộp của sự kiện chéo này.

Khi sự hợp tác giữa Fortnite và My Hero Academia diễn ra, người hâm mộ có thể mong đợi nhiều điều bất ngờ, nhiệm vụ và phần thưởng hơn trong các bản cập nhật sắp tới. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết và tham gia vào cuộc phiêu lưu khi những nhân vật mang tính biểu tượng này hợp lực trong thế giới Fortnite.

Định nghĩa:

– Fortnite: Một trò chơi điện tử battle royale nổi tiếng được phát triển bởi Epic Games, nơi người chơi chiến đấu với nhau để trở thành người sống sót cuối cùng.

– My Hero Academia: Một bộ manga và anime nổi tiếng do Kohei Horikoshi sáng tác, lấy bối cảnh ở một thế giới nơi các cá nhân sở hữu những khả năng siêu phàm được gọi là “Quirks”. Câu chuyện kể về Izuku Midoriya, một cậu bé không có Kosei, người có mục tiêu trở thành anh hùng.