Thời gian ngừng hoạt động của Fortnite cho bản cập nhật v26.10: Điều gì sẽ xảy ra

Thời gian ngừng hoạt động của Fortnite để cập nhật v26.10 dự kiến ​​sẽ bắt đầu lúc 4 giờ sáng theo giờ miền Đông hôm nay (12 tháng 2023 năm 4). Bản cập nhật này đánh dấu bản cập nhật lớn đầu tiên cho Chương 4 Phần XNUMX. Mặc dù nó có thể không mang lại những thay đổi đáng kể nhưng có một số bổ sung đáng mong đợi. Những kẻ rò rỉ và khai thác dữ liệu gợi ý rằng một loại vũ khí và vật phẩm chữa bệnh mới sẽ được đưa vào nhóm chiến lợi phẩm.

Như thường lệ, các máy chủ sẽ được chuyển sang chế độ ngoại tuyến trước khi thời gian ngừng hoạt động bắt đầu. Tính năng mai mối sẽ bị vô hiệu hóa ở tất cả các chế độ trò chơi, bao gồm Save The World và Battle Royale. Người chơi trong Battle Royale sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào khi mất tiến trình. Tuy nhiên, những người tham gia Save The World nên đăng xuất trước 3:15 sáng theo giờ miền Đông.

Thời gian ngừng hoạt động của bản cập nhật này dự kiến ​​sẽ tương đối ngắn. Vì đây là hoạt động kiểm tra bảo trì thường xuyên với những bổ sung tối thiểu nên các máy chủ sẽ trực tuyến trở lại trước 6 giờ sáng theo giờ Miền Đông. Trong một số trường hợp, thời gian có thể kéo dài đến 6:30 sáng theo giờ miền Đông nếu nhà phát triển cần thêm thời gian. Người chơi nên chờ thông báo chính thức từ Epic Games và tránh nhảy vào các trận đấu ngay sau khi máy chủ hoạt động trở lại để tránh nguy cơ xảy ra thời gian xếp hàng và độ trễ máy chủ.

Bản cập nhật Fortnite v26.10 không chỉ mang đến các bản sửa lỗi mà còn mang đến những thay đổi về nội dung. Epic Games đã giới thiệu một dòng tweet khó hiểu với từ “Brrrr…,” gợi ý về sự hợp tác tiềm năng. Một khả năng là hợp tác với Mortal Kombat 1, có Trang phục Sub Zero, khi trò chơi phát hành vào ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX. Một sự hợp tác khác có thể là với My Hero Academia, mang đến trang phục Shoto Todoroki. Ngoài ra, dòng tweet có thể ám chỉ nhiệt độ trên đảo sẽ giảm do nhật thực sắp tới.

Bên cạnh những sự hợp tác tiềm năng này, bản cập nhật sẽ giới thiệu các Nhiệm vụ chụp nhanh mới có Piper Pace, Thử thách hàng tuần mới, Siêu phong cách và Tăng cường thực tế. Một số bản sửa lỗi cũng sẽ được triển khai. Hãy theo dõi những gì diễn ra với bản cập nhật Fortnite v26.10!

Nguồn:

– Thể thao